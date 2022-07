Foto: ZVA / Stefan Schwarz

Bei den Special Olympics Sommerspielen vom 19. 24. Juni in Berlin sorgten zahlreiche ehrenamtliche Fachhelfer im Rahmen des Gesundheitsprogramms Opening Eyes für die Versorgung der Teilnehmer mit Korrektions- oder Sportbrillen.

Weil Sport und Gesundheit untrennbar miteinander verbunden sind, bietet Special Olympics seit vielen Jahren das Healthy-Athletes-Gesundheitsprogramm mit sieben verschiedenen Schwerpunkten an. Gemeinsam mit dem Lions Club International führten mehr als 20 ehrenamtliche Fachhelfer und unterstützende Organisationen im Rahmen der Disziplin Opening Eyes 600 Augenüberprüfungen durch. Für 51 Athleten – knapp neun Prozent der Teilnehmer – war dies die allererste Augenuntersuchung in ihrem Leben, dabei ist gutes Sehen besonders im Sport wichtig für Koordination und Reaktionsfähigkeit. Es wurden 223 Brillen und 18 Sportbrillen mit Korrektion unter Leitung der Clinical Directors Stefan Schwarz und Thomas Pohlenz sowie Prof. Dr. Werner Eisenbarth von der Hochschule München neu verordnet und vor Ort angefertigt. Die zahlreichen aktiven Helfer und Unterstützer tragen bei Special Olympics wesentlich dazu bei, dass die Athleten sich gut betreut fühlen – und neben so mancher Medaille auch eine neue, individuell angepasste Brille mit nach Hause nehmen.

Foto: ZVA / Stefan Schwarz

Healthy Athletes ist das weltweite größte Gesundheitsprogramm mit kostenlosen Beratungsangeboten und Kontrolluntersuchungen für Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen der Special Olympics-Sportveranstaltungen. Neben ehrenamtlichen Helfern aus verschiedenen medizinischen Bereichen, Ärzten, Augenoptikern und Optometristen sowie Studenten engagieren sich auch Hochschulen und Industrieunternehmen für das Programm.

Augenoptiker und Optometristen unterstützt die Angebote zur Augengesundheit und Sehhilfenversorgung des Opening-Eyes-Programms, wie auch Brillenglas-, Fassungs- und Gerätehersteller, Pharmafirmen, die Hochschule München und die Berliner Hochschule für Technik sowie die Stiftung der deutschen Lions. Informationen und Materialien in leichter Sprache zu den Themen „Besser Sehen“ und „Meine neue Brille“ sind neben einem Gesundheitspass auf der Website https://specialolympics.de/sport-angebote/healthy-athletesR-gesunde-athleten/opening-eyes-besser-sehen/ verfügbar.

Text: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA)