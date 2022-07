Foto: MARCOLIN

Ob beim Trailrunning, Triathlon oder am Strand: Die Multifunktions-Sonnenbrillen von adidas Sport Eyewear schützen zuverlässig, was unbedingt schützenswert ist – unsere Augen. Mit technisch ausgereiften Features und einem modernen Look brilliert diesen Sommer die Shield-Sonnenbrille SP0057 aus der Performance Range von adidas Sport Eyewear. Leistung auf höchstem Niveau können Sportler*innen zum Beispiel dank individuell anpassbaren Rahmen-Komponenten und einem dynamischen Belüftungssystem abrufen.

Performance Range Shield-Sonnenbrille: Schutz, Vielseitigkeit und Stil

SP0057_24L Foto: MARCOLIN

Von Athlet*innen für Athlet*innen: Bei der Entwicklung der neuen adidas Sport Eyewear Kollektion arbeitete das Designteam wieder eng mit Sportler*innen zusammen – auch Feedback von Konsument*innen wurde berücksichtig. Das Ergebnis überzeugt mit dynamischen Formen und hoch funktionellen Features für kompromisslose Leistung auch unter starker sportlicher Beanspruchung. Vielfältig einsetzbar, vereinen die ausgeklügelten Sonnenbrillen der Performance Range ein modernes Design mit optimaler Passform. Im Fokus stehen Leichtigkeit, Tragekomfort, maximale Belüftung und zuverlässiger Schutz für die Augen. Verschiedene Sonnenschutzgläser unterstützen Sportler*innen unterschiedlichster Disziplinen auf jedem Leistungsniveau – unabhängig von den jeweiligen Klima-, Licht,- und Sichtverhältnissen.

SP0057

Die 32 g leichte Shield-Sonnenbrille kombiniert gekonnt Spitzentechnologie mit Stil. Der leichte und flexible TR-90 Rahmen im modernen Wrap-Stil passt sich individuell der Kopfform an. Anti-Rutsch-Kontaktpunkte an den Schläfen und verstellbare Nasenpads sorgen für optimalen Sitz und bieten perfekten Halt auch bei bewegungsintensiver Aktivität.

SP0057_92Z Foto: MARCOLIN

Einen klaren Blick und garantierte Sicht gibt es dank dem innovativen Antifog-Belüftungssystem mit neun kleinen, aerodynamischen Öffnungen am oberen Rahmen. Das Modell ist unter anderem mit neuen HDC-Gläsern ausgestattet, welche Farben und Kontraste betonen und zugleich Blendeffekte reduzieren. Dies bringt verbesserte Leistung ebenso wie Sicherheit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. In fünf verschiedenen Farbausführungen erhältlich – vom Vario bis zum Contrast Mirror Glas –, ist das Modell bei allen Witterungsbedingungen ein treuer Outdoor-Begleiter.

www.adidaseyewear.com

Text: MARCOLIN