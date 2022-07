Foto: Apollo

Im Jahr 1972 wird die deutsche Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal Europameister, Schlagersängerin Vicky Leandros zur Siegerin des ESC gekürt – und Deutschlands heute filialstärkster Optiker gegründet. Beheimatet im mittelfränkischen Schwabach, arbeiten mittlerweile mehr als 5.000 Menschen in den rund 900 Apollo Filialen in ganz Deutschland. Doch es gibt noch mehr interessante Zahlen und Fakten zu Apollo!

Durchschnittlich über 1.700 Produkte in einer einzigen Filiale:

Neben Apollo Exklusiv-Marken, umfasst das umfangreiche Portfolio auch Brillen und Sonnenbrillen, Kontaktlinsen sowie Accessoires, Pflegeprodukte und in vielen Filialen auch Hörgeräte- und Zubehör. Bei dieser Vielfalt ist für alle etwas dabei! Dabei immer im Fokus: Kundenbegeisterung.

Rund 60 Nationalitäten:

Apollo ist bunt – das zeigt sich nicht nur an den Regenbogen-Stickern, die schon vor dem Betreten jeder Filiale deutlich machen, dass alle bei Apollo willkommen sind, sondern auch im Team Apollo selbst, das aus rund 60 Nationen besteht. Das Unternehmen setzt sich auch darüber hinaus für Vielfalt ein. Zahlreiche Initiativen intern wie extern treiben das gesellschaftlich so wichtige Thema voran und zuletzt wurde Apollo CEO Dr. Jörg Ehmer erneut für sein persönliches Engagement ausgezeichnet – als Diversity Ambassador bei dem Impact of Diversity Award.

Rund 300 neue Azubis jedes Jahr:

Als einer der größten Arbeitgeber in der Region Schwabach sieht sich Apollo in der Verantwortung, eine sichere Zukunft mitzugestalten. In den Ausbildungsbereichen Augenoptik, Hörakustik und Einzelhandel in den Filialen, weiteren Bereichen in der heimischen Dienstleistungszentrale sowie elf Ausbildungszentren in ganz Deutschland, bietet Apollo spannende Perspektiven für junge Menschen. Und übrigens: Wer seine Ausbildung bei Apollo erfolgreich abschließt, wird garantiert übernommen.

Apollo und Neil Armstrong:

Wussten Sie, dass der Name „Apollo“ von Neil Armstrongs Mondlandung mit der Apollo 11 inspiriert wurde? Außerdem ist Apollo in der griechischen und römischen Mythologie als Gott des Lichts bekannt – für gutes Sehen natürlich unabdingbar!

Auch digital auf Platz eins:

apollo.de ausgezeichnet 2016 stieg das Unternehmen als erster deutscher Optiker-Filialist ins Internetgeschäft ein und eröffnete seinen Online-Shop. Auf der dazugehörigen Website gibt es neben den angesagtesten Brillen und Sonnenbrillen auch viele Tipps und Services rund um das Thema gutes Sehen und Hören. Wer darüber hinaus mit Apollo auf Zeitreise gehen möchte, findet auf einer eigenen Jubiläums-Microsite die coolsten Modelle aus 50 Jahren Apollo neu interpretiert zum Entdecken und Shoppen. Von den wilden 1970ern mit runden Nickelbrillen bis hin zu den futuristischen 2000ern mit verspiegelten Sonnenbrillen. Unlängst wurde die Onlineplattform zum dritten Mal hintereinander von FOCUS als „Bester Online-Shop“ ausgezeichnet.

Mehr als 300.000 Pakete nachhaltig versendet

Apollo nutzt ein innovatives und nachhaltiges Versandsystem, das sogar mit dem Umweltsiegel der Bundesregierung „Blauer Engel“ ausgezeichnet ist. Bei über 13.000 unterschiedlichen Fassungen auf Lager und mehr als 300.000 Paketen, die allein 2021 an die Filialen versendet wurden, behält Apollo die Umwelt im Blick: Deshalb nutzt der Optiker ein eigens entwickeltes Mehrwegboxen-System. Damit konnten 96 Prozent weniger CO2- Emissionen und mehr als 100 Tonnen Kartonagen-Abfälle pro Jahr eingespart werden. Für einen nachhaltigen Kreislauf!

Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG

Begeistern, statt nur zufriedenzustellen – und das mittlerweile seit 50 Jahren! Bei Deutschlands filialstärkstem Optiker mit rund 900 Filialen finden Kundinnen und Kunden ihre Brille(n) zu einem fairen, transparenten Preis. Dabei bietet Apollo nicht nur in Optik- und Stilfragen herausragenden Service, sondern seit 2016 auch kompetente Hörakustik-Beratung. Ein Großteil der Brillen wird in der hauseigenen Fertigung im mittelfränkischen Schwabach fertiggestellt, wo auch die Dienstleistungszentrale seit 1998 ihren Sitz hat. Apollo gehört dem internationalen Optikkonzern GrandVision an, der seit 2021 Teil der EssilorLuxottica-Gruppe ist.

Apollo wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – als „Service-Champion“ (Welt), mit dem Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ (Focus-Money) und als „Bester Online-Shop“. Außerdem gehört Apollo zu den Spitzenarbeitgebern und wurde 2022 wiederholt als „Leading Employer“ prämiert. Das Weiterbildungsprogramm zählt zu den besten digitalen Bildungsangeboten Deutschlands und trägt das Comenius-EduMedia-Siegel. Als einziger Optiker in der Kategorie „Handel“ wurde Apollo 2021 vom Wochenmagazin Stern als „Top Arbeitgeber Diversity“ ausgezeichnet. Seit 2019 kooperiert Apollo zudem mit der Hilfsorganisation BrillenWeltweit und ermöglicht so auch in ärmeren Regionen Menschen Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen.

Weitere Informationen zu Apollo sowie den eigenen Onlineshop finden Sie unter www.apollo.de

Text: Apollo