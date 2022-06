Foto: KGS (Kuratorium Gutes Sehen e.V.)

Die Sichtbarkeit von Kontaktlinsen zu erhöhen, ihr Potential zu zeigen und Interessierte zum stationären Fachhandel zu führen – das sind Ziele der 2019 initiierten Digital-Kampagne. Unter der Federführung des Kuratorium Gutes Sehen (KGS) ging die Initiative führender Kontaktlinsen-Unternehmen aus dem Industrieverband SPECTARIS am 15. Juni in die vierte Runde.

„Hast du das gesehen?“

Während der dreimonatigen Kampagne werden acht kurze Video-Clips zielgruppengenau über digitale Kanäle verbreitet. Sie visualisieren Alltagssituationen, in denen Kontaktlinsen ihre Vorzüge aufzeigen. Mit dem Aufruf „Wir tragen Kontaktlinsen. Jetzt informieren und Optiker in der Nähe finden!“ leiten sie Interessierte direkt auf das Informationsportal Kontaktlinseninfo.de und die integrierte Anpasser*innen-Suche. Hier finden sie Informationen rund um Fehlsichtigkeit, Kontaktlinsenarten und deren Anwendung. Bei Fragen steht die digitale Kontaktlinsen-Expertin und -Influencerin „SehFee“ über den Chat oder das Portal Gutefrage.net, Rede und Antwort.

Bindeglied zwischen Industrie und Nutzer*innen: Kontaktlinsenanpasser*innen im Fokus

Alle Kampagnen-Maßnahmen führen potenzielle Kontaktlinsenträger*innen auf Kontaktlinseninfo.de und die dort integrierte Suche für Kontaktlinsen-Fachgeschäfte. Hier sind bislang sind mehr als 3.060 Augenoptikbetriebe gelistet. Damit ist sie eine der größten herstellerneutralen Datenbanken für Optiker*innen mit Kontaktlinsenexpertise in Deutschland. Alle Betriebe, die sich auf Kontaktlinsen spezialisiert haben, können Teil des Portals werden und von der Kampagne profitieren. „Je mehr, desto besser – denn der Anteil der deutschen Kontaktlinsenträger*innen ist mit 3,4 Millionen vergleichsweise gering.“, betont KGS-Pressesprecherin Kerstin Kruschinski und ruft Anpasser*innen auf, sich kostenfrei unter Kontaktlinseninfo.de/mein-eintrag zu registrieren und die Kampagnen-Videos für ihre eigenen Kommunikations-Kanäle zu nutzen.

Wachsendes Interesse: Besuche der Kampagnen-Website um mehr als das Doppelte gestiegen

Im letzten Jahr verzeichnete das Portal Kontaktlinseninfo.de mit ca. 273.000 Sitzungen von zumeist Fehlsichtigen einen Besuchsanstieg um 134 Prozent (vs. VJ) – Tendenz steigend. Mussten in den ersten Jahren noch große Teile des Kampagnen-Budgets in die „Basics“ wie Website-Entwicklung und Videoproduktion investiert werden, können die Ausgaben jetzt schwerpunktmäßig für die Werbemaßnahmen verwendet werden, welche potenzielle Kundschaft auf die Website führt. Jede*r zehnte Nutzer*in hat dort im Kampagnenzeitraum 2022 nach einem Kontaktlinsen-Fachgeschäft in der Nähe gesucht.

Gemeinschaftsprojekt: Kontaktlinsen-Unternehmen verfolgen ein Ziel

Um noch mehr Menschen für Kontaktlinsen zu begeistern, haben sich Alcon, Bausch + Lomb, CooperVision, Hecht, mark’ennovy, Menicon und MPG&E unter dem Dach des Industrieverbandes SPECTARIS zusammengeschlossen und die Kontaktlinsen-Digital-Kampagne ins Leben gerufen. Umgesetzt wird die Initiative vom Kuratorium Gutes Sehen.

Text: KGS (Kuratorium Gutes Sehen e.V.)