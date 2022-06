Foto: Johnson & Johnson Vision

Tagsüber am Bildschirm arbeiten, abends ausgehen und immer wieder einen Blick auf das Smartphone oder die Smartwatch werfen: Für unsere Augen bedeutet das eine enorme Anstrengung. Ermüdung und Trockenheitssymptome können die Folge sein1 – und ein Grund, weshalb immer mehr Betroffene das Kontaktlinsentragen aufgeben.

Mit ACUVUE® OASYS 1-Day Tageslinsen sind Kontaktlinsenträger für die Herausforderungen des digitalen Alltags optimal gerüstet – selbst bei andauernder Bildschirmarbeit von mehr als acht Stunden1. Genau darauf richtet Johnson & Johnson Vision den Fokus mit der aktuellen Kampagne „Zuversichtlich in den Tag starten“.

Riesiges Potenzial für Tageslinsen

Sie unterstützt Augenoptiker dabei, Kontaktlinsenträger zu halten und das enorme Potenzial des Tageslinsen-Segments erfolgreich zu nutzen. Schließlich sind 93 Prozent der Deutschen regelmäßig am Computer, mit dem Tablet oder Smartphone im Internet unterwegs. Im Durchschnitt verbringen sie dort jeden Tag 5 Stunden und 22 Minuten.2

Die Multichannel-Kampagne greift typische Situationen unseres digitalen Lebensstils auf: Menschen, die Selfies machen, ausgehen, feiern, auf ihre Smartwatch oder ihr Smartphone blicken – und dabei exzellenten Tragekomfort von morgens bis zum Ende des Tages genießen.3,4 So macht die Kampagne die Vorteile der 1-Tages-Kontaktlinsen visuell erlebbar und verdeutlicht, dass häufige Nutzung digitaler Geräte kein Grund sein muss, das Kontaktlinsentragen aufzugeben.

Aufmerksamkeit auf allen Kanälen

„Zuversichtlich in den Tag starten“ läuft noch bis September und wird in digitalen Medien ebenso ausgespielt wie am digitalen Point of Sale. Um Verbraucher auf die komfortablen Tageslinsen und die persönliche Beratung in ihrem Geschäft aufmerksam zu machen, erhalten teilnehmende Augenoptiker ein Werbemittelpaket mit Mailing-Vorlagen und einer Info-Broschüre, außerdem aufmerksamkeitsstarke Social Media Posts und Storys, die die Optiker auf ihren eigenen Kanälen ausspielen können.

Drop-outs reduzieren, Neukunden gewinnen

„Digitaler Stress ist einer der Ausstiegsgründe bei Kontaktlinsenträgern“, unterstreicht Dr. Patrick Fuy, Senior Group Brand Manager bei Johnson & Johnson Vision. „Deshalb haben wir „Zuversichtlich in den Tag starten“ initiiert. Mit der Kampagne unterstützen wir den anpassenden Fachhandel gleich doppelt. Wir geben ihnen hochwertige ACUVUE® OASYS 1-Day und überzeugende Argumente an die Hand, um bestehende Kontaktlinsenkunden auch bei zunehmender Bildschirmzeit zu halten. Und wir helfen ihnen, das enorme Potenzial von Tageslinsen zu nutzen: indem sie Neuträger gewinnen und Brillenträger zu dualen Nutzern machen.“

Weitere Informationen zur Kampagne erhalten interessierte Kontaktlinsenspezialisten unter www.jnjvisioncare.de.

