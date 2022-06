Bild: ELLE

Pariser Tradition und moderner Lifestyle

ELLE ist auf der ganzen Welt beliebt für den unverwechselbaren Pariser Spirit. Als die Zeitschrift ELLE 1945 erstmals in der französischen Hauptstadt erschien, läutete sie ein neues Zeitalter für die moderne Frau ein – ein Zeitalter der Befreiung, in dem Frauen unabhängig, stark und erfolgreich sein konnten. Seit dieser bahnbrechenden ersten Ausgabe hat ELLE die Freiheit und Originalität der Frauen gefördert. Frauen zu ermutigen, an sich selbst zu glauben und ihren eigenen Weg zu gehen, ist über die Jahrzehnte hinweg ebenso ein Markenzeichen von ELLE gewesen wie die modernen Fashion-Looks, für welche die globale Lifestyle-Marke bekannt ist.

französischer Style durch französisches Know-How

Die ELLE Made in France-Brillenkollektion ist von außergewöhnlichen französischen Heldinnen inspiriert, die den unabhängigen Geist und die stilvolle Eleganz verkörpern, die das Herzstück der Marke ELLE sind.

Um die modernen Meisterwerke zu kreieren, wird höchste französische Qualität benötigt. Die Stadt Oyonnax liegt im Jura. Sie ist seit den 1950er Jahren die Wiege der traditionellen französischen Brillenfertigung und weltweit für ihre hochwertigen Azetatfassungen bekannt. Die Handwerkskunst von Oyonnax fließt ebenfalls in die Made in France-Kollektion ein, die mit einzigartigen dekorativen Elementen und der perfekten Politur jeder einzelnen Fassung einen unverwechselbaren und hochwertigen Look garantiert.

Jedes Modell der ELLE Made in France-Kollektion erzählt eine Geschichte – die Geschichte einer inspirierenden französischen Frau, die Hindernisse überwand, um erfolgreich zu sein und einen bleibenden Beitrag für die Gesellschaft leistete. Diese außergewöhnlichen Französinnen bahnten sich ihren Weg und wurden zu führenden Persönlichkeiten in Kunst, Sport und Wissenschaft. Ihr Geist und der Geist der Kollektion spiegeln das aktive Empowerment von ELLE wider.

moderne Retro- und geometrische Styles

Sechs neue Modelle im aufregenden Made in France-Look spiegeln den unverwechselbaren Charakter dieser Kollektion wider: schickes Pariser Design, exquisite Details und hochwertiges Azetat, das mit exzellenter Fertigungskompetenz kombiniert wird. PRESSEMITTEILUNG Made in France-Kollektion 2022 ELLE OPTICAL PR RELEASE-2022-03-10 Die neuen Korrektionsfassungen sind retro-inspirierte, moderne geometrische, rechteckige und runde Styles mit eleganten Bügeldesigns, wie gedrehten Details und Metall-Akzenten im Art-Déco-Stil. Die Hauptfarben dieser neuen Looks sind schöne Beige-, Rosé- und hellbraune Pastelltöne, klassisches Schwarz und glamouröses Havanna.

Text: ELLE