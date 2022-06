Foto: Silhouette

Fast 11.000 Einreicher aus 57 Ländern haben sich 2022 um den iF Design Award beworben – Silhouette hat ihn bekommen. Der Premiumbrillenhersteller aus Österreich freut sich über den Designpreis für seine Vision Sensation® App in der Kategorie Apps/Software. Die international besetzte unabhängige Fachjury zeichnete die exzellente Gestaltung der App aus. Silhouette darf seine Innovation nun mit einem der begehrtesten Design-Gütesiegel der Welt schmücken.

Der einfache Weg zur perfekt abgestimmten Silhouette.

Das weltweit einzigartige bahnbrechende Tool macht den Brillenkauf so komfortabel wie noch nie. Messen, Individualisieren, Visualisieren und Bestellen erfolgen jetzt mühelos digital über ein Tablet. Mit einer eigens entwickelten Messbrille ist die Vermessung im Handumdrehen erledigt. Wer die richtige Brille für sich sucht, wählt aus einer großen Palette an Glasformen, Fassungen, Farben und Glasfunktionen seinen Favoriten. Jegliche Variation, etwa eine andere Glasform oder Farbnuance, wird auf dem Tablet sofort an das eigene Bild angepasst. Das gilt sowohl für optische Brillen als auch für Sonnenbrillen.

Bild: Silhouette

So macht der Brillenkauf keine Mühe, sondern Spaß.

Mit der Vision Sensation® App vereinfacht Silhouette den Verkaufsprozess und entlastet den Optiker. Das Fachpersonal gewinnt wertvolle Zeit und kann sich noch besser auf die persönliche Beratung vor Ort konzentrieren. Zudem löst Silhouette mit dieser Innovation ein häufiges Problem: Wer fehlsichtig ist, erkennt oft nicht optimal, wie ihm eine neue Fassung steht. Das ist mit der virtuellen Anprobe auf dem Tablet jetzt kein Problem mehr. Hat sich der Kunde/die Kundin schließlich für seine Silhouette entschieden, wird die komplette Brille schnell und unkompliziert direkt in der App bestellt. Schön, dass diese Lösung nicht nur die Kundschaft und Optikfachleute glücklich macht, sondern auch die Jury des iF Design Award.

Text: Silhouette