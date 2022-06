Rund 50 Partner aus ganz Deutschland trafen sich Anfang Mai nach vier Jahren Zwangspause wieder zum exklusiven Round-Table von Optics Network / Foto: Optics Network

Endlich wieder live! Da waren sich die Teilnehmer des 13. Round-Table von Optics Network (ON) einig. Schließlich war es pandemiebedingt das erste Treffen im Rahmen der exklusiven Veranstaltung für Mitglieder der innovativen Marketing- und Einkaufsgruppe. Und so trafen sich Anfang Mai rund 50 Partner in Berlin. Ein neuer Rekord. Neben einem munteren Rahmenprogramm wies die Agenda hochkarätige Vorträge und Präsentationen verschiedener Branchen-Insider auf. Andreas Schartner, Optiswiss-Vertriebsleiter Deutschland, stellte das neue „Exklusiv Konzept“ des Herstellers vor. Über die zunehmende und den Markt nachhaltig verändernde Digitalisierung der Branche informierte Domenic Scheppelmann, Mitglied der Geschäftsführung der Agentur 2do digital. Im Fokus seiner Präsentation standen Themen wie Corporate Influencing, Google MyBusines und SEO sowie die neuen Möglichkeiten der vielfältigen ON-Tools. Für Begeisterung sorgte auch der mehrfach ausgezeichnete Coach, Redner und Augenoptik-Spezialist Oliver Alexander Kellner mit seinen Ausführungen zum Thema „Besser verkaufen“. „Ich freue mich schon jetzt auf unser nächstes Treffen in zwei Jahren. Es tat wirklich gut, sich nach vier Jahren wieder einmal persönlich im Partner-Kreis auszutauschen“, bilanzierte ON-Geschäftsführer Ralf Mackensen abschließend. Und brachte damit auch die Meinung der Teilnehmer auf den Punkt.

Text: Optics Network