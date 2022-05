Bild: Wöhlk

Der Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft würdigt die Forschungstätigkeit der Wöhlk Contactlinsen GmbH mit dem Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“. Geforscht, entwickelt und produziert wird bei dem Contactlinsen-Hersteller in Schönkirchen bei Kiel, dem Firmenstammsitz mit Forschungslabor, Entwicklungsabteilung und Contactlinsenstudio. Der Stifterverband ist einer der größten privaten Wissenschaftsförderer in Deutschland. Das Siegel wird seit 2014 vergeben und ist jeweils für zwei Jahre gültig. Schon in den Jahren 2020/2021 durfte Wöhlk das Siegel tragen und wurde nun ein weiteres Mal damit ausgezeichnet.

Text: Wöhlk