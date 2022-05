Auch mit diesem Event hat das Team von Rupp + Hubrach voll ins Schwarze getroffen / Foto: R+H

Bei bestem Wetter feierten insgesamt rund 150 Jubiläumsgäste am Wochenende 21. und 22. Mai mit Rupp + Hubrach im baden-württembergischen Jagsthausen den 100. Geburtstag des Bamberger Brillenglasherstellers. Auch bei diesem dritten Jubiläums-Event war Action angesagt; denn diesmal ging es darum, mit Pfeil und Bogen Ziele zu fokussieren. Bevor die Partneroptiker*innen in kleinen Gruppen auf einen rund 12 Hektar großen Natur-Parcours ausschwärmten, erhielten sie unter professioneller Anleitung des OX BoW-Teams eine Einführung in das intuitive Bogenschießen. Mit Pfeil und Bogen intuitiv zu schießen, heißt, sich auf sein Ziel zu konzentrieren und seinen Fokus nur auf den Punkt zu richten, den man treffen will. Ähnlich wie bei dem Markengleitsichtglas-Portfolio von R+H ist es dabei wichtig zu wissen, ob man Links- oder Rechtshänder*in ist. Nachdem die Teilnehmer*innen alles über einen stabilen Stand und den richtigen Bewegungsablauf gelernt hatten, optimierten sie unter Anleitung ihre Augen-Körperkoordination und übten aus immer größeren Distanzen mit Carbon-Pfeilen auf eine Zielscheibe zu schießen.

Dann ging es hinaus in den Wald; auf dem idyllisch angelegten Bogen-Parcours konnten die Gäste an 15 Stationen ihr Können bei unterschiedlich schwierigen Herausforderungen unter Beweis stellen. Im Wald und auf den Lichtungen waren dazu Attrappen von Hasen, Wildschweinen, Murmeltieren und Hirschen aufgestellt, die es galt zu treffen und dabei Punkte zu sammeln. Selbst ein Grizzly und sogar Luchse waren Ziele; insbesondere bei Letzteren fiel es manchen der Optiker*innen aber sichtlich schwer, den Bogen zu spannen.

Josef Mertes und seine Frau Martina von optik mertes waren aus Hillesheim in Rheinland-Pfalz angereist und hellauf begeistert: „Ein wirklich tolles Event; das war superspannend und gleichzeitig sehr entspannend. Wir arbeiten bereits seit 26 Jahren mit R+H zusammen und sind immer wieder auf’s neue begeistert von dieser fantastischen Partnerschaft auf Augenhöhe“. Ganz besondere Gäste waren Carlheinz und Brigitta Inkoferer sowie ihr Sohn Tobias von Inkoferer Optik. Sie feierten mit der Veranstaltung gleichzeitig ihr eigenes ganz persönliches 100-jähriges Firmenjubiläum. „Unser Betrieb im Landkreis Regensburg ist nun schon in der 4. Generation familiengeführt. Und seit gut 55 Jahren sind wir Partner von R+H; da passt kein Blatt zwischen uns, so zufrieden sind wir seit Anbeginn an“, so Carlheinz Inkoferer.

An beiden Tagen hatten die Gäste Gelegenheit, sich in der romantischen Kulisse der berühmten historischen Götzenburg ausführlich über die innovativen R+H Instrumente VinZent® HD2, VinZent® Premium und dem Phoropter Vision-R800 zu informieren und konnten sich mit allerlei Leckereien stärken.

Zudem hatten die Teilnehmer*innen Gelegenheit, in dem Burgmuseum mehr über den legendären Raubritter Götz von Berlichingen zu erfahren und seine berühmte „Eiserne Hand“ zu bestaunen. Zum Ausklang des Events am Samstag wurden die besten Bogenschütz*innen dann im Rahmen eines 3-Gänge-Menüs gebührend geehrt. Noch bis in die Nacht hinein wurden Jagdgeschichten ausgetauscht, gefeiert und eifrig gefachsimpelt. Am darauffolgenden Sonntag fanden die Ehrungen der Sieger*innen der einzelnen Gruppen direkt im Anschluss an das Bogenschießen im OX BoW-Center auf dem nahegelegenen Stolzenhof statt.

Weiterer Jubiläums-Höhepunkt am 02.07.2022

Die letzte Event-Gelegenheit, mit R+H auf 100 Jahre Innovationen und Brillengläser „Made in Germany“ anzustoßen, gibt es am 02. Juli in Bamberg. Dort können die Jubiläumsgäste u.a. in der Produktion vor Ort live erleben, mit wieviel Liebe zum Detail R+H seine Marken-Brillengläser in perfektem Zusammenspiel von Menschen und Maschinen fertigt. Und natürlich wird auch dort gebührend gefeiert; mit Live-Musik, Barbecue und leckerem Bamberger Bier. „Das wird ein riesiges Event: Wir freuen uns auf mehr als 600 Gäste“, so Ralf Thiehofe, seit 2003 Geschäftsführer von R+H.

Text: Rupp + Hubrach