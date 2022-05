Bild: brillen.de

Die bekannte Optikerkette brillen.de feiert in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. CEO Matthias Kamppeter gründete das Unternehmen 2012 in seiner Heimatstadt Bayreuth, wo er als gelernter Augenoptiker bereits mehrere Optikerläden betrieb. Dort entstand auch die Idee, den klassischen stationären Optiker mit den Vorzügen des Internets zu verknüpfen. Ziel war es, den Kunden eine Brille in gewohnter Qualität zu günstigeren Preisen anbieten zu können. Dazu wird bei brillen.de alles Online gemacht, was möglich ist und vor Ort, was nötig ist.

Mittlerweile hat sich brillen.de als weltweit erstes Hybridmodel in der Augenoptik etabliert und ist bekannt für digitale Innovationen im stationären Optikerhandel. So wurde pünktlich zum Jubiläum ein neues Storekonzept entwickelt, das in allen Filialen umgesetzt wird. Das Ziel: durch eine clevere Customer-Journey den Brillenkauf noch effizienter, transparenter, kontaktärmer und kundenfreundlicher zu gestalten. Passend dazu auch der neue Claim des Unternehmens: Augenglück oder Geld zurück, der die Kundenzufriedenheit in den Fokus rückt.

Aber nicht nur die Kundinnen und Kunden dürfen sich auf neu gestaltete Filialen freuen, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von brillen.de wurden zum Geburtstag mit einem neuen Bürogebäude beschenkt. Das Unternehmen, das seit 2014 seinen Firmensitz in Brandenburg hat, ist seit Januar in Königs Wusterhausen ansässig. Der neu errichtete Bürokomplex bietet auf 2000 m² Platz für über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Text: brillen.de