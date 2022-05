Rita Ora. Foto: Silhouette

Musik-Supernova und Mode-Ikone Rita Ora ist bekannt für ihre gewagten, glamourösen Looks, die sie regelmäßig mit ihren mehr als 20 Millionen Social-Media-Followern teilt. Auch in ihren jüngsten Posts begeistert Rita Ora mit ihrer umwerfenden Ausstrahlung. Perfektioniert wird ihr außergewöhnlicher Look durch die einzigartigen Modelle der Silhouette Sonnenbrillenkollektion 2022.



Ob die elegante „Fisher Island“, die extravagante und streng limitierte Special Edition „Futura Dot“ oder die federleichte Titan Minimal Art (TMA) Style Edition – Rita Ora und Silhouette verzaubern gemeinsam ihre Community und stimmen auf den Sommer ein.

Text: Silhouette