Foto: Oakley

Oakley bringt passend zum Wetter die Weiterentwicklung der legendären Sub Zero aus den 90er-Jahren, um Sportlern jedes Leistungs-Niveaus ein fortschrittliche, federleichte Sonnenbrille zu bieten, welche die Last von Deinen Schulter nehmen wird. Die mit modernster Technologie ausgestattete Re:SubZero ist für nahezu jede Aktivität geeignet, wie Laufen, Training oder wann immer man ins Schwitzen kommt, um sich selbst zu verwirklichen. Mit der branchenweit einzigartigen „PhysioMorphic Geometrie“ hat Oakley ein völlig neues Glasdesign geschaffen, dass es ermöglicht das Glas silhouettenartig an unsere Gesichtsform anzupassen.

Text: Oakley