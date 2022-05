Die stolze Siegerin Beate Leinz (Mitte). Foto: GHM

Design, Nachhaltigkeit, Funktionalität, Technik und Marketing, das waren die Kriterien, gemäß denen sich zwölf junge Labels für den opti BOX AWARD empfohlen haben. Sieger des Preises, der auf der opti vom 13. bis 15. Mai 2022 auf dem Messegelände München erstmalig verliehen wurde, ist LEINZ Contemporary Eyewear Berlin.

„Ganz klar freue ich mich wahnsinnig über den Award und über die Anerkennung. Ich arbeite seit fast 30 Jahren am Thema Brille und in meine eigene Kollektion kann ich jetzt alles an Erfahrung einfließen lassen.“ Beate Leinz, die schon für Labels wie PRADA und Yohji Yamamoto gearbeitet hat, hält überwältigt den opti BOX AWARD in der Hand.

Foto: GHM

Design und Marketing überzeugten



Am Ende waren es vor allem das Design und das Marketing, womit LEINZ Eyewear die internationale Jury überzeugt hat. „Unaufgeregter Mut“, „leise Extravaganz“ und „ein kohärenter Markenauftritt mit viel Persönlichkeit und Wiedererkennbarkeit“ lautete u.a. die Begründung für das Start-up aus Berlin. „Niemals normal, das verspreche ich meinen Kunden. Und das sind genau Brands wie LEINZ und wie wir sie im Rahmen des opti BOX AWARD kennen lernen durften,“ ergänzt Giovanni Graffweg. Der Ausnahmeoptiker aus Essen hat den 1. opti BOX AWARD als Juror begleitet.

Viele der opti-Besucher hatten sich den Termin schon vorgemerkt und waren am Messesamstag live dabei, als der smarte gläserne Pokal um 12.30 Uhr in Halle C2 im Bereich der opti BOXEN überreicht wurde.

„I love this label, I love the opti BOX AWARD, I love opti!“

– Giulia De Martin (Behind My Glasses), italienische Eyewear-Bloggerin und Jurymitglied des Start-up-Preises –

Durchstarten mit dem opti BOX AWARD



Mit dem Gewinn des 1. opti BOX AWARD ist eine Gutschrift auf die opti Standmiete 2022 und 2023 in Höhe von je 1.000 Euro plus Marketing-PR-Support der Partner eyebizz und Ebner Media Group in vierstelliger Höhe verbunden. „Ein junges Eyewear-Label wie LEINZ Eyewear medial zu unterstützen und ein Stückweit zu begleiten, macht unheimlich viel Spaß und bereichert auch uns als Branchenexperten“, sagt Dr. Jürgen Bräunlein, Chefredakteur eyebizz.

opti Messeleiterin Bettina Reiter: „Dass wir den opti BOX AWARD heute zum ersten Mal verliehen haben, an ein solch tolles Start-up, auf dieser besonderen opti 2022 – dieser Moment kommt unbedingt in mein persönliches opti Highlight-Album.“

Text: GHM