Foto: SICHT.KONTAKTE 2022

Endlich wieder live: Vom 7. bis 9. Oktober gibt es die SICHT.KONTAKTE als gebündelte Fortbildungsveranstaltung von IVBS, VDCO und ZVA wieder abseits des Bildschirms – und neben mehr als 40 Vorträgen und Workshops mit 42 Referenten auch die Gelegenheit zu persönlichem Austausch und Networking in der dreitägigen Industrieausstellung.

In diesem Jahr erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Osnabrück wieder ein vielfältiges Programm. Am Freitag dreht sich alles um das Thema Kontaktlinse, während der Samstag zusammen mit dem IVBS-Praxistag ganz im Zeichen der Optometrie steht und der ZVA seine jährliche Obermeistertagung abhält. Der Sonntag rundet das Programm wie gewohnt mit dem gemeinsamen Tag der Optometrie ab. Daneben präsentieren sich Freitag und Samstag verschiedene Industriepartner mit eigenen Fach-Workshops.

Für die dreitägige Teilnahme an der SICHT.KONTAKTE werden 10 COE-Punkte vergeben. Continuing Optometric Education (COE) ist der Oberbegriff für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Gesamtgebiet der Optometrie.

Wer sich schnell anmeldet, spart: Vergünstigte „Early Bird“-Tickets sind in begrenzter Anzahl verfügbar.

Die Haupt-Partner der SICHT.KONTAKTE 2022 sind Optos und Topcon Healthcare.

Text: SICHT.KONTAKTE 2022