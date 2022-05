Foto: Rodenstock

Nach der erfolgreichen Einführung der Software Plattform CNXT® im Frühjahr 2021 bietet Rodenstock jetzt als weiteres Modul die Beratungssoftware CNXT® select an. Bereits mit CNXT® smart ermöglicht Rodenstock dem Augenoptiker die automatische Vernetzung der Rodenstock Messgeräte sowie diverser Programme und Branchensoftware. Nun geht Rodenstock mit CNXT® select den nächsten Schritt und präsentiert eine digitale und flexible Software für die individuelle Kundenberatung.

Rodenstock schlägt mit CNXT® select das nächste Kapitel für eine erfolgreiche Kundenberatung auf: Der Service CNXT® select bietet eine flexible, intelligente und visuell ansprechende Glasberatung für den Augenoptiker. Die digitale Software ist einfach zu bedienen und kann individuell angepasst werden. Nach Abschluss der Beratung können die Daten direkt für die Glasbestellung über die Rodenstock Bestellsoftware WinFit Reference® oder über die Branchensoftware genutzt werden*.

CNXT® select bietet eine ansprechende visuelle Unterstützung für alle relevanten Entscheidungen des Konsumenten, die im Beratungsprozess getroffen werden müssen, wie beispielsweise zu Progressionszonendesigns, Glasmaterialien und -farben und Beschichtungen. Die Software zeigt die Unterschiede zwischen dem jeweiligen Individualisierungsgrad der Brillengläser und die damit verbundene Produktleistung auf und erläutert argumentativ die biometrische Genauigkeit hochwertiger Brillengläser sowie die jeweiligen Vorteile.

Darüber hinaus ermöglicht die Software eine Beratung, die an den individuellen Lebensstil des Brillenträgers angepasst ist.

CNXT® select ist ein innovativer digitaler Service von Rodenstock, der eine individuelle Produkt- und Preisgestaltung ermöglicht. Der Optiker kann die Preise ein- und ausblenden. Zusätzlich hat er die Wahl zwischen UVPs und individuell kalkulierter Preisdarstellung.

CNXT® select ist eine onlinebasierte Software-Lösung, die direkt nach dem Kauf aktiviert und genutzt werden kann. Eine lokale Installation der Software ist nicht erforderlich. CNXT® läuft auf Windows-Rechnern und auf iPads.

Vorteile für den Augenoptiker

CNXT® select hebt die Beratung auf ein neues Level und vereinfacht die tägliche Arbeit des Augenoptikers. Die modulbasierte Struktur von CNXT select ermöglicht eine benutzerfreundliche und selektive Navigation. CNXT® select ist verfügbar in einer Standardoption, die intelligent und flexibel an die jeweiligen Wünsche und an den Arbeitsstil des Augenoptikers angepasst werden kann.

Durch die visuelle Darstellung mit Hilfe von CNXT® select kann der Augenoptiker ganz individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen, Ihnen die beste Beratung ganz nach seinem Produktportfolio bieten und seine Kompetenz und Expertise eindrucksvoll beweisen.

Anke Richter. Foto: Rodenstock

Diese Erfahrung hat auch Anke Richter von Schanzenoptik OHG gemacht: „Wir nutzen Rodenstock CNXT® select mit großer Begeisterung. Durch das individuell für unser Geschäft einstellbare Produktportfolio, sowie individuell vorkonfigurierbare Extras, wie Beschichtungen, etc. ist das Verkaufen insgesamt zielgerichteter, schneller und hochwertiger geworden.“

Rodenstock bietet zur Einführung von CNXT® select umfangreiche unterstützende Maßnahmen für den Augenoptiker an. Verständliche Lehrtutorials im Videoformat und ein praktisches Schritt-für-Schritt-Training erleichtern den Einstieg und helfen schnell und einfach die Funktionalitäten kennenzulernen. Des Weiteren kann der interessierte Augenoptiker an Webinaren der Rodenstock Akademie am 23. Juni um 9:30 Uhr und am 28. Juni um 18:30 Uhr kostenfrei teilnehmen.

Zusätzlich haben opti-Besucher die Möglichkeit an CNXT® Live-Präsentationen teilzunehmen. Diese finden täglich um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr im Konferenzraum C.41 statt. Interessierte Augenoptiker können sich am Empfang des Rodenstock Messestands C4.511 anmelden.

Interessierte Kunden können sich auf der Rodenstock Website unter www.rodenstock.de/cnxt informieren, im Rodenstock.net den Service gleich online bestellen, oder sich mit einem Rodenstock Vertriebsmitarbeiter in Verbindung setzten.

Text: Rodenstock