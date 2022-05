Foto: Lunor

Eine Retro-Fassung mit modernem Twist: Von den Vintage-Modellen der 1970er und 1980er Jahre inspiriert, präsentiert Lunor die M14 mit Ecken und Kanten und einer ganz besonderen Leichtigkeit. Gefertigt aus robustem Titan, einem beliebten Material der Aeronautik, überzeugt die Fassung mit geringem Gewicht und einer hochwertigen Langlebigkeit. Die filigrane Metallfassung wird durch besondere Details abgerundet: Feine Linienprägungen an Wange und Augenrand untermalen das raffinierte Design. Eine klassische Perlenöse am Bügelende, die an das Bullauge der Raumfahrt erinnert, bildet einen Eyecatcher. Und ein dezenter Doppelsteg, die mittelgroße Form und angenehm sitzende Titanpads geben dem Modell seinen unvergleichlichen Aviator-Charme.

Die Pilotenbrille, die das Gefühl von Freiheit und Reiselust verkörpert, zählt zu den Brillenklassikern, die Trends überdauert und nie aus der Mode kommt. Bei der Schwarzwälder Brillenmanufaktur Lunor zählt diese bereits seit 2020 zum festen Bestandteil und trägt das Gefühl von Wanderlust nach außen. Dieses Jahr wird die Linie um neue Farbtöne ergänzt, die den Fliegerschick der M14 mit sanitiertem Finish unterstreichen.

Up in the Sky – mit den neuen Farben der M14

Die Panto-Form M14 01 und das eckige Modell M14 04 erhalten in diesem Frühjahr eine Erweiterung an Nuancen. Fein ausgewählt, erhält die Aviator somit einen modernen Touch, der zeitgeistig und edgy wirkt: In einem aufwändigen fünfstufigen Verfahren werden die Farben Schwarz, Stoneygrey und Silber mattiert.

Die Lunor M14 wird in einer kleinen Präfektur in Japan unter fairen Arbeitsbedingungen von erfahrenen Brillenmachern handgefertigt.

