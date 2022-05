Foto: Rodenstock

Die Rodenstock Gruppe („Rodenstock“), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen biometrischen Brillengläsern, hat mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2021 ihre langfristigen Wachstumsziele bestätigt. Im Jahr der Übernahme durch von Apax beratene Fonds („Apax Fonds“) gelang es Rodenstock, seine Position als Marktführer für biometrische Brillengläser zu stärken und die angestrebten Umsatzziele mit einem Nettoumsatz von 494 Millionen Euro (401 Millionen Euro im Vorjahr) zu übertreffen.

Die umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung zahlen sich aus: Die Umsatzsteigerung ist eindeutig auf die erfolgreiche Umsetzung der B.I.G. VISION® Strategie zurückzuführen. Im Mittelpunkt der Geschäftsstrategie steht die patentierte DNEye® Pro-Technologie, mit der Rodenstock als erstes Unternehmen die individuelle Form und Größe jedes Auges misst und aus Tausenden von Datenpunkten individualisierte Brillengläser, sogenannte Biometric Intelligent Glasses (B.I.G. VISION®), herstellt.

Das Recurring EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2021 auf ein Allzeithoch von 127 Millionen Euro. Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2020 entspricht dies einem Wachstum des Recurring EBITDA von 41%.

Anders Hedegaard. Foto: Nadine Rupp

Anders Hedegaard, CEO von Rodenstock, sagt: „Dank der strategischen Neuausrichtung auf unsere marktführende Brillenglastechnologie haben wir in unseren Kernmärkten Marktanteile hinzugewonnen und ein nachhaltiges zweistelliges Umsatzwachstum erzielt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich unsere B.I.G. VISION® FOR ALL Strategie entwickelt. Mit der laufenden Umsetzung der Strategie – zuletzt haben wir Anfang des Jahres die B.I.G. NORM™ Technologie eingeführt – und unserem starken Fokus auf Innovation, effektive Vermarktung und Digitalisierung, beschleunigen wir das Wachstum von Rodenstock. All diese Maßnahmen stärken unsere Position als führendes Consumer-Med-Tech-Unternehmen.“

Marcus Desimoni, CFO von Rodenstock, fügt hinzu: „Mit einem Umsatzwachstum von 23% und einem Anstieg des Recurring EBITDA um 41% sind wir mit unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie voll auf Kurs. Wir haben uns außerdem beträchtliche liquide Mittel gesichert, die uns weitere Investitionen in wertschöpfende Maßnahmen ermöglichen, um das profitable Geschäft von Rodenstock in den kommenden Jahren weltweit auszubauen.“

B.I.G. VISION® FOR ALL bleibt der wichtigste Wachstumstreiber in allen Regionen

Nach der Übernahme von Rodenstock durch die Apax Fonds im März 2021 hat Rodenstock seinen Transformationsprozess, der mit der Einführung von B.I.G. VISION® im Jahr 2020 angestoßen wurde, konsequent fortgesetzt. Mit der patentierten DNEye®-Technologie konnte Rodenstock 2021 seine führende Position bei biometrischen Brillengläsern weiter festigen. Ein deutlicher Anstieg der installierten DNEye® Scanner trieb das Umsatzwachstum bei den Brillengläsern an.

Darüber hinaus gelang es Rodenstock, sein internationales Geschäft mit der Einführung von B.I.G. VISION® in außereuropäischen Märkten, unter anderem in Chile, auszubauen. In einem herausfordernden Marktumfeld, das unter anderem durch die Covid-19-Pandemie und die deswegen erforderlichen Schließungen der Optiker-Geschäfte geprägt war, knüpfte die internationale Markteinführung an die Erfolgsgeschichte von B.I.G. VISION® in Europa im Geschäftsjahr 2020 an. Die Nachfrage der unabhängigen Optiker blieb im vergangenen Geschäftsjahr konstant hoch.

Die hervorragenden Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 zeigen, dass Rodenstock seinen erfolgreichen Wachstumskurs nachhaltig fortsetzen kann. Mit der Unterstützung seiner engagierten Shareholder wird Rodenstock weiter in seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie in sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio investieren, um die Bedürfnisse seiner Kunden bestmöglich zu bedienen. Das Management wird die Transformation der Gruppe weiter konsequent vorantreiben und die globale Präsenz ausbauen.

Text: Rodenstock