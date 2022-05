Foto: Mister Spex SE

Mister Spex, Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, setzt seine erfolgreiche Wachstumsstrategie fort und eröffnet im Mai vier neue Stores in Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Damit weitet das Berliner Unternehmen sein Filialnetz auf insgesamt 58 Stores in Deutschland, Österreich und Schweden aus. Die Eröffnungsserie startet am 04. Mai 2022 in Braunschweig, gefolgt von den Openings in Duisburg und Oldenburg am 11. Mai 2022. Ab dem 18. Mai 2022 begrüßt und berät das Mister Spex Team Kund*innen in Freiburg. In allen Stores führen die Mitarbeitenden vor Ort neben einer Typ- und Trend-Beratung, auch Sehtests und Brillenanpassungen durch.

Besucher*innen haben in den neuen Stores die Möglichkeit, vor Ort auf ein ausgewähltes Sortiment von rund 1.000 Brillen und Sonnenbrillen sowie durch die direkte digitale Verknüpfung auf das gesamte Online-Angebot zuzugreifen. Es bietet insgesamt über 10.000 Brillen und Sonnenbrillen von mehr als 100 bekannten Marken, attraktive Premium- und Luxus-Brands, angesagte Independent-Labels und hochwertige Eigenmarken sowie ausgewählte Designer*innen- und Influencer*innen-Kooperationen. In den Stores sind alle ausgestellten Brillen- und Sonnenbrillenmodelle mit QR Codes und kleinen Produktkärtchen versehen, die Besucher*innen mit nach Hause nehmen können, um den Brillenkauf auch online vorzunehmen – zu transparenten Preisen inklusive kostenloser Qualitätsgläser1 . Um mit der digitalen Mister Spex Welt vertraut zu werden, stehen die Mitarbeitenden in den Stores beratend zur Seite und erstellen beispielsweise ein zentrales Kund*innenkonto.

Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE, erklärt: „Wir schaffen mit der konsequenten Verbindung zwischen Online-Geschäft und Filialnetz ein einzigartiges Kauferlebnis für Brillenbegeisterte. Denn Kund*innen entscheiden selbst, welchen Service sie wann für den Brillenkauf benötigen, favorisieren und wo sie ihn in Anspruch nehmen. Unser Ziel ist es, somit den Brillenkauf intuitiver, einfacher und transparenter zu gestalten.“

1 Bei jeder Brillenfassung sind bereits zwei superentspiegelte Einstärken-Kunststoffgläser (Brechungsindex 1,5) inkl. Hartschicht in den Glasstärken bis Sph. +6,0/-6,0 dpt Zyl. +2,0/-2,0 dpt im Preis enthalten.

Anschriften und Öffnungszeiten der neuen Mister Spex Stores:

Mister Spex Store Braunschweig (seit 04.05.2022)

Platz am Ritterbrunnen 1

38100 Braunschweig

Mo.-Sa.: 10:00 bis 20:00 Uhr

Mister Spex Store Duisburg (ab 11.05.2022)

Königstraße 12

47051 Duisburg

Mo.-Sa.: 10:00 bis 19:00 Uhr

Mister Spex Store Oldenburg (ab 11.05.2022)

Achternstraße 14

26122 Oldenburg

Mo.-Sa.: 10:00 bis 19:00 Uhr

Mister Spex Store Freiburg (ab 18.05.2022)

Rathausgasse 36

79089 Freiburg

Mo.-Fr.: 09:30 bis 19:00 Uhr

Text: Mister Spex SE