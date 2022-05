Von links: Sven Empen und Tanja Empen (empen optik), Ludwig Gehring (Kolpingsfamilie Tettang)

Hintere Reihe von links: Michael Götz, Hans-Jürgen Mosch, Meinrad Gaißer (Kolpingsfamilie Tettang). Foto: empen optik und Kolpingsfamilie Tettang

Sammelaktion von empen optik und Kolpingsfamilie Tettnang unterstützt einmal mehr und sehr erfolgreich das Hilfsprojekt von „Brillen weltweit“ – Danke an alle Spender

Neue Brille nötig? Nichts einfacher als das: Zum Optiker gehen, schickes Modell aussuchen und in kurzer Zeit wieder optimal sehen. Dabei kann auch die alte Brille noch gute Dienste erweisen. Denn in der Dritten Welt haben die wenigsten Menschen das Geld, sich eine Sehhilfe zu leisten.

Deshalb hat Augenoptiker-Meister Sven Empen in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie Tettnang erneut eine große Sammelaktion gestartet, damit aussortierte Brillen nicht im Müll, sondern in Afrika bei Bedürftigen landen. Beim verkaufsoffenen Sonntag „Tettnang blüht auf“ wurden hunderte Brillen im Bauwagen von empen optik abgegeben. Mit den in den Wochen davor abgegeben Sehhilfen summiert sich das Spendenaufkommen auf sage und schreibe 2500 Brillen.

Und die Aktion ist noch nicht zu Ende: Brillenspenden, die bis zum 7. Mai in den Geschäften in Tettnang und Friedrichshafen abgegeben werden, können noch mit der aktuellen Lieferung versandt werden. Wer es bis dahin nicht schafft, kann seine ausrangierte Sehhilfe gern auch danach vorbeibringen. Alte Brillen sammelt empen optik ganzjährig. Die Kolpingsfamilie hat zudem einen Sammelkorb in der St. Gallus Kirche in Tettnang aufgestellt.

Den Erfolg der Sammelaktion am verkaufsoffenen Sonntag schreibt Sven Empen auch der großen Unterstützung der Kolpingsfamilie zu. Den ganzen Tag über gab es viele Informationen nicht nur über das Hilfsprojekt „Brillen weltweit“, sondern auch über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins wie den Sternsingern, der alljährlichen Nikolausaktion oder dem Kolpingtheater.

Demnächst treten die 2500 Brillen ihre Reise nach Afrika an. Vorsortiert und transportsicher verpackt wurden sie von Sven Empen, seiner Frau Tanja und Mitgliedern der Kolpingsfamilie bereits. Im nächsten Schritt werden die Brillen in Koblenz gereinigt, aufgearbeitet sowie vermessen und dann in nahezu neuwertigem Zustand versandfertig gemacht.

Hinter der Aktion stecken keinerlei kommerzielle Interessen. Träger von „Brillen weltweit“ ist das Katholische Blindenwerk e.V., das mit dem höchsten Spendensiegel DZI ausgezeichnet wurde. Die Brillen landen vor allem in Afrika, Asien und Südamerika bei sachkundigen Personen in Kliniken, Kranken- oder Missionsstationen und kommen dort kostenfrei sehbehinderten, aber mittellosen Menschen zugute. „Wir danken allen, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben, insbesondere den vielen Brillenspendern“, freut sich Sven Empen über den Erfolg der Spendenaktion.

Weitere Informationen unter www.brillenweltweit.de

Text: empen optik und Kolpingsfamilie Tettang