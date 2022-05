Eine Gesamtansicht der MIDO 2022 – Milano Eyewear Show am 01. Mai 2022 in Mailand, Italien. (Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images for Mido)

Der Otticlub war Schauplatz zahlreicher Präsentationen. Der Höhepunkt war die von Federottica mit der MIDO in Zusammenarbeit mit der Bocconi-Universität organisierte Konferenz mit dem Titel „Die neuen Omnichannel-Szenarien und die Herausforderungen für Optiker und Hersteller“, die sich auf die bevorstehenden Herausforderungen konzentrierte, die sich in einer zunehmend vernetzten und sich schnell verändernden Welt auf Optikzentren und Unternehmen gleichermaßen auswirken werden.

Außerdem wurden die Ergebnisse der WGSN-Umfrage „Future Consumer 2023“ vorgestellt, die das aktuelle Szenario skizziert, das stark von den globalen Erfahrungen der letzten zwei Jahre beeinflusst wurde. Die GFK-Umfrage „Optics and online channels: Italien und die führenden EU-Länder im Vergleich“, zeigt, dass diese Kanäle wachsen, aber die Optikzentren auch in der Zeit nach der Pandemie ein klarer Gewinner sind.

Zudem fanden die mit Spannung erwarteten Preisverleihungen der BeStore und Stand Up for Green MIDO AWARDS auf dem Platz des Fashion District statt. Der BeStore Award, der jedes Jahr an die Optikzentren verliehen wird, die sich in der globalen Brillenindustrie hervorheben, wurde von MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni auf dem Platz des Fashion District überreicht. Der Gewinner des Preises in der Kategorie Design ist das Geschäft Indice in Cortina d’Ampezzo, auch bekannt als die „Königin der Dolomiten“, das für sein außergewöhnliches Konzept und Layout sowie für seine sorgfältige Gestaltung und Einrichtung ausgewählt wurde.

Das in Mumbai ansässige Classic Vision-Geschäft erhielt den BeStore Innovation Award für seinen innovativen Kundenservice und seine Interaktion, aber auch für seine Kommunikationsfähigkeiten, Berufsethik, menschlichen Werte und emotionale Intelligenz. Classic Vision ist ein optisches Zentrum, das ein breites Spektrum an unterschiedlichen Kundenbedürfnissen erfüllt und sich auf Inklusion und fortschrittliche technologische Werkzeuge konzentriert.

Auf der MIDO fand dieses Jahr auch eine absolute Neuheit statt: die erste Preisverleihung von Stand Up For Green. Der Gewinner ist Good’s, ein italienischer Aussteller, der sich durch die beste Ladenkonstruktion in Bezug auf wiederverwendbare Strukturelemente und Materialien zur Minimierung der Umweltauswirkungen auszeichnete. Für den Bau des Standes wurden recycelte Materialien aus Restaurationsbetrieben und Plexiglaselemente verwendet, die wiederverwendet werden können.

„2019 hat MIDO das Zertifizierungsverfahren nach ISO 20121 eingeleitet. ISO 20121 ist eine international anerkannte Norm, die die Nachhaltigkeit von Veranstaltungen anhand von drei Schlüsselfaktoren zertifiziert: ihre ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Messen wie die MIDO, die regelmäßig eine große Zahl von Besuchern anziehen, haben soziale, wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen. Als Messeveranstalter haben wir die Möglichkeit und auch die Pflicht, unseren CO 2 -Fußabdruck zu verringern, indem wir das Bewusstsein unserer Aussteller, Lieferanten und Besucher schärfen und sie zu Nachhaltigkeitsbotschaftern machen“, so Präsident Giovanni Vitaloni.

