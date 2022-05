Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images für Mido

Die 50. Ausgabe der MIDO ging inmitten von Begeisterung und Optimismus zu Ende. Der Termin für alle Fachleute der Branche ist für das nächste Jahr, 4. bis 6. Februar 2023, wieder in der Fiera Milano Rho.

Den Teilnehmern, die Emotionen erleben und sich persönlich kennenlernen wollten, wurden zahlreiche Innovationen und eine Vielzahl von Erlebnissen geboten, bei einer Veranstaltung, die die Mode wieder in den Vordergrund rückt und die Brillenbranche neu belebt: Von der Weltpremiere der Eröffnungsveranstaltung mit der bisher unveröffentlichten Musikkomposition von Maestro Ennio Morricone „Infinite Visioni“ über den Auftritt von Dargen D’Amico bis hin zur Ehrung der Stars der Show und der Branche mit den Auszeichnungen Bestore und Stand Up For Green.

Es handelte sich um ein wichtiges Ereignis für den gesamten Sektor, eine Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Geschäftsabwicklung sowie eine Chance zum Networking, Brainstorming und zur Diskussion neuer Ideen.

Die Bilanz dieser Ausgabe ist zweifellos positiv, denn die 22.000 Besucher der MIDO 2022 waren von hoher Qualität und von einem Kaufwillen angetrieben, der die schwierigen Zeiten überwunden hat“, sagte Giovanni Vitaloni, Präsident der MIDO. „Wir haben bestätigt, dass wir in der Lage sind, ein Maßstab für den Sektor zu sein und die Rolle der MIDO bei der Schaffung von Geschäften und Ideen zu stärken. Wir haben sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern hervorragende Rückmeldungen über die hier erlebte Aktivität erhalten: Dies ist ein Neuanfang für die Branche. Ausstellungen sollten persönliche Veranstaltungen sein; die Unternehmen sind das absolute Epizentrum dieses strategischen Moments für die Brillenindustrie weltweit und auch für die Wirtschaft unseres Landes. Heute schlagen wir alle gemeinsam ein neues Kapitel auf. Und gemeinsam blicken wir mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft“, so Vitaloni abschließend.

Die über 660 Aussteller aus 45 Ländern in 5 Pavillons und 8 Ausstellungsbereichen trafen auf Besucher aus über 50 Ländern: Europa (insbesondere Frankreich, Spanien, Deutschland, Großbritannien, Portugal, Griechenland, die Niederlande und die Schweiz), die Vereinigten Staaten, Israel, Brasilien, Indien, Tunesien, Iran, Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Ebenso wichtig war die Anwesenheit von Online-Teilnehmern, die – aus der ganzen Welt – nicht in der Lage waren, an der Live-Veranstaltung teilzunehmen. Die MIDO wurde auch live auf MIDOTV übertragen. 77 produzierte Videos wurden live auf YouTube übertragen und hatten insgesamt 350.000 Aufrufe.

Text: Mido