Nnamdi Nwagwu und Sofia Macinati auf der Bühne während der „MIDO 2022 – Milano Eyewear Show“ am 30. April 2022 in Mailand, Italien. (Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images für Mido)

„Teilen bringt neue Energien und Ideen für die Herausforderungen der Zukunft hervor. Willkommen auf der MIDO 2022, einer neuen Erfahrung der Emotionen“. Mit diesen Worten eröffnete der Präsident der MIDO, Giovanni Vitaloni, die neue Ausgabe der Mido, die in der Fiera Milano Rho stattfand. „Wir sind bereit, Sie und uns selbst in Erstaunen zu versetzen, dank der Brille, die Teil des täglichen Lebens eines jeden von uns ist. Durch sie erzählen wir von Bräuchen, Tradition, Innovation, Kultur, Stil, Design, aber auch von einem technologischen Schwerpunkt.“ Das ist, kurz gesagt, das führende internationale Brillenereignis – Mode, Business und Gesundheit.

Ein Gast der Eröffnungsfeier war der italienische Journalist, Essayist und Kolumnist Paolo Mieli, der sagte: „Wir erwarten trotz der aktuellen Situation positive Überraschungen für die Zukunft. Wir sehen eine Erholung des Konsums und insbesondere der Brillen voraus, die seit jeher ein Symbol der Modernität, ein außergewöhnliches Accessoire des Stils und des Designs, ein Blick in die Zukunft sind. Wir können viel von Italien erwarten, das ein starkes Comeback hingelegt hat und bereit ist, seine Glaubwürdigkeit in der Welt wiederherzustellen“.

„Leidenschaft und Stil, Kreativität, Tradition, Innovation und Vielfalt: das sind die sechs Werte der Kampagne National Branding Be IT, die auch die Werte dieser 50 Jahre MIDO sind und den Erfolg der Brillenbranche in Italien untermauern“, sagte ITA-Präsident Carlo Ferro.

Die MIDO fand in diesem Jahr zum 50. Mal statt: Zu diesem bedeutenden Comeback wollten die Organisatoren mehr als 660 Aussteller aus 45 Ländern, Einkäufer, Optiker, Designer und Journalisten mit einer außergewöhnlichen Eröffnungsveranstaltung begrüßen, die nur ein Vorgeschmack auf die zahlreichen Innovationen und Emotionen war, die die Ausgabe 2022 bieten wird.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit der Weltpremiere von „Infinite Visioni“, einem Stück, das Maestro Ennio Morricone für das 50-jährige Jubiläum der MIDO im Jahr 2020 geschrieben hat. „Ein wertvolles Geschenk, ein großes Privileg für uns alle“, sagte die Journalistin Costanza Calabrese, die die Veranstaltung leitete. Nach den Emotionen wurde gemeinsam mit dem Präsidenten der Messe Mailand, Enrico Pazzali und der Stadträtin für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitspolitik der Stadt Mailand, Alessia Cappello, über die aktuellen Ereignisse in der Branche und der Wirtschaft nachgedacht.

Ein weiterer emotionaler Moment, mit einem „Tauchgang“ in die Vergangenheit, war die Ehrung der Protagonisten von MIDO: die ehemaligen Präsidenten und die 10 seit langem an MIDO beteiligten Unternehmen. „Schlüsselakteure, die Geschichte gemacht haben“, so wurden die Vorgänger von Vitaloni definiert: Mario Lozza, der 1970 beschloss, die Veranstaltung ins Leben zu rufen, und dann Leonardo Del Vecchio, Francesco Caporossi, Callisto Fedon und Giuliano Tabacchi, Ennio De Martin, Paolo Cannicci, Vittorio Tabacchi, Cirillo Marcolin, die alle die Auszeichnung erhielten. Gefeiert wurden auch die Unternehmen, die seit 1970 eine führende Rolle auf der Messe gespielt haben: FEDON 1919, LOZZA, MARCOLIN, MAZZUCCHELLI 1849, NEOSTYLE, OTTICA ITALIANA, POLYOFTALMICA NEW, SAFILO SORDELLI FRANCO, VEDERE.

Die Veranstaltung endete mit der Aufforderung des Moderators, die Brille aufzusetzen, die das Publikum am Eingang erhielt: die MIDO 50-Brille (in limitierter Auflage von der jungen italienischen Marke Spectaful hergestellt). Überraschend erklangen die ersten Töne von „Dove si Balla“, einem Lied des Künstlers Dargen D’Amico, im Auditorium und belebten das Publikum.

Mit diesem Auftritt startete die MIDO 2022 ihr reichhaltiges und erneuertes Programm, in dem neben den Geschäftsräumen auch die traditionellen Termine und die digitale B2B-Plattform bestätigt wurden.

Text: Mido