Foto: Stratemeyer

Stratemeyer hat Anfang April eine neue Preisliste herausgegeben. Neben einer kompletten Überarbeitung des Erscheinungsbildes, das nun kompakter und einheitlich für VK- und EK-Preisliste daher kommt, gibt es auch viele Neuerungen beim Programm.

Beim Materialangebot ist das blaulichtreduzierende Material UV420 auch im Index 1.67 dazugekommen und es wurde um Transitions® XTRActive® 1.6 erweitert. Einen großen Fokus hat Stratemeyer auf die Optimierung von individuellen PREMIUM-Designs gelegt und einen verbesserten Algorithmus erreicht. So wird nun für ehemals mit Ultra HD Technology berechnete Gläser die Berechnungsart Bright Vision Technology verwendet. Die Adjektive hell und strahlend beschreiben ideal die brillanten Abbildungsqualitäten, optimiert für jeden Blickwinkel, egal in welcher Blickrichtung, egal in welcher Situation. Ein besonderer Schwerpunkt bei der Entwicklung lag dabei auf der Benutzung von zeitgemäßen Anforderungen wie Smartphones.

Der Stratemeyer-Einschleif-/Fernformrandungsservice ist bei PREMIUM-Produkten mit Fernformrandung „Vollrand“ zukünftig kostenlos. Die etablierten Preislisten-Sparten Sport, Junior, BIFO & TRIFO und Mineral befinden sich nun mit vergrößerter Auswahl im ECO-Programm als Nettoangebot. Keine Änderung gab es bei den ECO-KOMPLETT-Preisen, diese sind preisstabil und weiterhin unverändert günstig. Hier wurde u. a. das Lagerglas Cash 1.5 UV420 mit HART, SUPER, TC hinzugefügt.

Die Brillenglasmanufaktur Stratemeyer

Schon immer Made in Germany – Stratemeyer fertigt seit über 70 Jahren hochwertige Qualitätsbrillengläser am einzigen Firmenstandort in Bochum. Stratemeyer ist kein Händler, sondern Produzent von Brillengläsern und aus Überzeugung ausschließlich Partner der traditionellen Augenoptiker. Im Leistungsspiegel Brillengläser 2021 der markt intern wurde die Manufaktur auf Platz 2 aller Brillenglashersteller in Deutschland gewählt. Das hochwertige Produktprogramm der nachhaltig produzierten Brillengläser deckt mit einer differenzierten Auswahl an Materialien, Designs und Beschichtungen die gesamte Bandbreite im Premium- und Netto-Segment ab – Spezialgläser inbegriffen.

www.stratemeyer.com

Text: Stratemeyer