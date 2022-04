Foto: Eschenbach

Eine Fassung von Marc O’Polo Eyewear und gleich zwei von TITANFLEX überzeugten die internationale Jury des Red Dot Awards. Sie prämierten die Modelle mit dem begehrten Design-Preis „Red Dot“, der für höchste Gestaltungsqualität steht. Während bei TITANFLEX das Modell 820900 mit einer Material-Innovation aufwartet und das Randlos-Modell 823018 neue Wege auf dem Gebiet des Brillenbaus geht, punktete Modell 502168 von Marc O’Polo Eyewear mit seiner zeitgeistigen Hommage an klassische Design-Elemente.

Foto: Eschenbach

Eine internationale Jury aus Branchenexperten, Designern, Professoren und Fachjournalisten hat entschieden: drei Red Dot Awards: Product Design 2022 gehen an Eschenbach Eyewear für die Marken TITANFLEX und Marc O’Polo Eyewear. Gleich drei Fassungen wurde damit höchste Gestaltungsqualität attestiert.

TITANFLEX Modell 820900 bietet eine Premiere: die erste Kombination von Titanflex und Kunststoffaugenrändern ohne Metallverstärkung im Augenrand – ermöglicht durch den neuen High-Tech Kunststoff PPSU. Diese innovative Konstruktion ermöglicht Leichtigkeit bei gleichzeitiger Stabilität. Die charakterstarke hexagonale Form mit der dominanten, oben angesetzten Brücke ist bei aller Prägnanz dennoch harmonisch abgestimmt. Die herausragende Verknüpfung von Design und Funktion hat die Design-Experten der Red Dot Jury überzeugt.

Das TITANFLEX Randlos-Modell 823018 punktet mit innovativen technischen Lösungen. Zum einen mit dem ersten Doppelsteg aus Titanflex in einem rahmenlosen Modell, und auch mit der gekurvten Brückenform, die für dieses Material erst neu entwickelt werden musste. Diese ermöglicht eine leichte Verglasung trotz der neuen Struktur.

Foto: Eschenbach

Der dritte Red Dot Award geht an das Authentic Windsor Modell 502168 von Marc O’Polo Eyewear. Die Fassung ist eine Hommage an die Handwerkskunst der 1920er Jahre und bietet anspruchsvolles Produktdesign: Der feine dünnrandige Metallrahmen ist mit einem gleichmäßigen Überzug aus Celluloid bzw. italienischem Azetat ummantelt. Eine Technik, die 100-jähriges Jubiläum feiert. Das hochwertige Federscharnier des Gewinner-Modells ist in einen formschönen Rundbügel integriert.

Text: Eschenbach