Foto: Mister Spex

Mister Spex, Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, eröffnet im Frühling vier weitere Stores in Deutschland. Das Storenetz wird in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erweitert und umfasst somit insgesamt 54 Stores in Deutschland, Österreich und Schweden. Seit dem 30. März 2022 beraten die Mitarbeitenden in Düren und Regensburg Kund*innen beim Kauf ihrer neuen Brille oder Sonnenbrille. Heute, am 06. April 2022, eröffnet Mister Spex einen weiteren Store in Nürnberg, gefolgt vom Opening in Kiel am 21. April 2022. Das Unternehmen möchte sein Filialnetz im Jahr 2022 um mindestens 20 neue Stores erweitern.

Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE, erklärt: „Entsprechend unserem Omnichannel-Modell, fördern wir den Ausbau unserer Storenetzes kontinuierlich und tragen so auch zur Wiederbelebung der Innenstädte bei – besonders stark in Regionen, die von der Pandemie überproportional betroffen waren. Wir freuen uns auf wieder mehr Leben in den Einkaufsstraßen.“

In den Mister Spex Stores erwartet Besucher*innen ein Sortiment von rund 1.000 Brillen und Sonnenbrillen. Zudem können Kund*innen vor Ort auf das gesamte Online-Angebot zugreifen, das über 10.000 Brillen und Sonnenbrillen von mehr als 100 bekannten Marken umfasst. Das Konzept ist Teil der erfolgreichen Omnichannel-Strategie von Mister Spex und stellt konsequent die Kund*innen mit allen individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt und ermöglicht ihnen, an verschiedenen Touchpoints genau den Service in Anspruch zu nehmen, den sie für den Brillenkauf benötigen und favorisieren.

Foto: Mister Spex

Anschriften und Öffnungszeiten der neuen Mister Spex Stores:

Mister Spex Store Düren (seit 30.03.2022)

Wirtelstraße 24

52349 Düren

Mo.-Sa.: 10:00 bis 19:00 Uhr

Königsstraße 2

93047 Regensburg

Mo.-Fr.: 9:30 bis 19:00 Uhr Sa.: 9:30 bis 18:00 Uhr



Breite Gasse 58-60

90402 Nürnberg

Mo.-Sa.: 9:30 bis 20:00 Uhr



Holstenstraße 69-71

24103 Kiel

Mo.-Sa.: 10:00 bis 19:00 Uhr

Text: Mister Spex