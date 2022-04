Foto: Marcolin

Dieses Frühjahr präsentiert Timberland Eyewear ein neu entworfenes Modell – den TIMBERCLIP.



Mit dem praktischen und sicheren Mechanismus der Timberland Clip-On-Sonnenbrillen können optische Brillen so einfach wie noch nie in eine elegante und bequeme Sonnenbrille verwandelt werden.



Die mit polarisierten Gläsern ausgestattete Clip-On-Sonnenbrille lässt sich mit Magneten mühelos und sicher an den Ecken der Fassungsfront befestigen.

Die alltägliche Korrektionsbrille wird zum perfekten Accessoire, das die Augen bei jeder Wetterlage vor der Sonne schützt.

Die TIMBERCLIP-Modelle sind in verschiedenen Farbvarianten ab sofort und in ausgewählten Optikergeschäften erhältlich.

TB1765 Foto: Marcolin

Der optische Rahmen TB1765 verfügt über eine elegante quadratische Aufmachung und wird mit aufsteckbaren Gläsern geliefert. Starke Magnete an der Vorderseite des Rahmens ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel zur Sonnenbrille. Die Sonnengläser sind polarisiert und das EarthkeepersTM-Siegel bescheinigt, dass der Rahmen zu mindestens 65 % aus biobasiertem Kunststoff hergestellt wurde.

TB1766 Foto: Marcolin

Die optische Fassung TB1766 verleiht seinem Träger durch die Pantoform einen modernen Look und besteht ebenfalls zu mindestens 65 % aus biobasiertem Kunststoff. Das Modell verfügt über den neuen Clip-On mit einem Magnetverschluss, mit dem sich die polarisierten Clip-On-Sonnenbrillen einfach und sicher an der Vorderseite des Rahmens befestigen lassen.

Text: Marcolin