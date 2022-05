Foto: Rudy Project

Das neue Modell kombiniert vielfältige Korrektionslösungen mit perfekter Passform, sportlichem Look und nachhaltigen Materialien

Foto: Rudy Project

Die PULSE ist die neue, von Rudy Project entwickelte sportliche Fassung mit Sehstärke. Perfekt für Sport und Alltag verbindet die PULSE Performance Features mit einem optischen Design, das für eine breite Palette von Korrektionsoptionen einschließlich Lesebrillen und Gleitsichtbrillen ausgelegt ist.

Foto: Rudy Project

Die PULSE ist in zwei verschiedenen Glasformen verfügbar und passt damit perfekt auf die meisten Gesichter. Die Nasenpads aus weichem Gummi sind ebenfalls in zwei Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Nasenstegbreiten abzudecken. Die vollständig verstellbaren Bügelenden sorgen für einen bequemen, festen und sicheren Sitz bei Bewegung. Dadurch eignet sich die PULSE perfekt für Indoor- und Outdoor-Training. Durch das leichte, durchdachte und klare Design entsteht ein stilvoller Look, der sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit getragen werden kann.

Foto: Rudy Project

Das neue Modell stellt einen bedeutenden Fortschritt im Rahmen des „RIDE TO ZERO“-Programmes dar, mit welchem Rudy Project seine Umweltauswirkungen reduzieren will. Denn der PULSE-Rahmen wird aus Rilsan® Clear hergestellt, einem nachhaltigen biobasierten Hochleistungspolymer, das von Arkema entwickelt wurde, dem global führenden Designer von innovativen Materialien.

Rilsan® Clear wird aus dem Öl von Rizinusbohnen gewonnen, die in der indischen Region Gujarat angebaut werden. Das Öl wird in mehreren Schritten weiterraffiniert, um aus dem primären biobasierten Rohstoff das Polymer herzustellen. Die wichtigsten Eigenschaften von Rilsan® Clear sind Leichtigkeit, Chemikalien- und Ermüdungsbeständigkeit, Flexibilität und leichte Verarbeitbarkeit. Dadurch ist das Material extrem langlebig und perfekt für den Einsatz im Sport geeignet.

Text : Rudy Project