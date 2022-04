Foto: BOLON Eyewear

BOLON stellt als eine der führenden internationalen Eyewear-Marken mit „A New Vison“ eine ganz

besondere Frühjahr/Sommer-Kollektion topmodischer Sonnenbrillen und stylisher Korrekturfassungen vor. Die Modelle sind von den Metropolen der Welt inspiriert und fangen die modernen Streetstyle-Trends ein. Das innovative Design von BOLON verleiht den Brillen mit markanten Formen und lebendigem Finish eine einzigartige Lässigkeit. Die Fassungen setzen modische Akzente und sind dank der sorgfältig ausgewählten Materialien extrem alltagstauglich.

Cool in den Sommer – Sonnenbrillen für einen stylishen Look

BOLON Eyewear wertet mit dieser Sonnenbrillenkollektion rechtzeitig zur Urlaubssaison nach zwei Jahren Reiseabstinenz das Outfit für den langersehnten Urlaub auf lässig-stylishe Art und Weise auf. Die Farbpalette umfasst zahlreiche sonnige Nuancen, und die typbetonenden coolen Oversized-Silhouetten machen Lust auf Sommer.

VICTORIA (BL7172A60) Foto: Bolon Eyewear

SYDNEY (BL5066A10) Foto: Bolon Eyewear

Für Frauen bietet die aktuelle Spring/Summer-Collection von BOLON Eyewear insbesondere zwei absolute Must-Haves. VICTORIA bietet stilsicheren Sommer-Chic; mit den durch einen Diamantschliff elegant akzentuierten Brillengläsern und den schlanken goldenen Bügeln ist dieses entspannt-aparte Modell äußerst vielseitig.

Besonders aufmerksamkeitsstark ist die oversized Sonnenbrille SYDNEY. Die schwarze eckige Fassung und die extravaganten Gläser bilden einen prägnanten Kontrast zu den schlanken, goldenen Bügeln und verleihen der Brille einen glamourösen Touch.

TURIN (BL3060C10) Foto: Bolon Eyewear

BRIGHTON (BL8086C90) Foto: Bolon Eyewear

Männer, die moderne Klassiker und einen dezenteren Stil bevorzugen, werden sich insbesondere über die Modelle TURIN und BRIGHTON von BOLON Eyewear freuen. TURIN ist ein zeitlos cooles Statement in Form einer schlanken, aber dennoch robusten Fassung in tiefem Schwarz. Und BRIGHTON bietet mit seiner komplett weißen und ganz flachen Front sowie seiner superdünnen Metallkonstruktion optimalen Seh- und Tragekomfort.

Total entspannt: die Unisex-Korrekturfassungen von BOLON Eyewear

WYNN (BJ6092B10) Foto: Bolon Eyewear

Die Korrekturfassungen der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 von BOLON Eyewear begeistern durch ihre einmalige Kombination von Ästhetik und Funktionalität und erfinden so die klassische Brille aufregend neu – mit Designs, die jedem Typ schmeicheln. Jedes Modell ist mit dezenten Details verziert und wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, die Langlebigkeit und einen optimalen Tragekomfort gewährleisten.

SKAGEN (BJ6089B12) Foto: Bolon Eyewear

Ein ausgewogen markantes Modell ist das ganz in Schwarz gehaltene BELGRADE. Die betonte Fassung aus strapazierfähigem Acetat passt sowohl zu lässiger Streetwear als auch zu offiziellen Outfits. SKAGEN spiegelt die typisch-skandinavische Ästhetik wider und ist in außergewöhnlichen Farbkombinationen erhältlich. Die geometrische Front und die Bügelenden sind mit leichtem Titan verstärkt, was dem Gesicht eine schmeichelhafte Kontur und ein glanzvolles Flair verleiht. WYNN ist ein minimalistischer Klassiker für den Alltag und versprüht mit der schwarzen Oversized-Front und den rosé-goldenen Bügeln elegant-provozierenden Charme.

