Foto: VIU Eyewear

Alles neu macht der April: Nach über einem Jahr verabschiedet sich das Schweizer Direct-to-Consumer Label VIU Eyewear von der Pop-up Location auf der Uraniastrasse und schlägt an anderer Stelle wieder auf. Ab sofort ist die Brillenmanufaktur in ihrer Heimatstadt Zürich neben der Grüngasse und der Schoffelgasse im Glatt Einkaufszentrum zu finden – dem beliebtesten und umsatzstärksten Shopping Center der Schweiz. Insgesamt betreibt VIU mittlerweile 15 Stores in der Alpenrepublik.

Das Glatt zählt über neun Millionen Besucher pro Jahr und bietet mit 90 Stores eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten für alles, was das Herz begehrt. Spezialgeschäfte, Warenhäuser und Fachmärkte vereinen lokales und internationales Flair; Schweizer Traditionsmarken wie Nespresso und Swatch stehen neben internationalen Brands wie Apple oder Muji. Mitgründer und Creative Director Fabrice Aeberhard über das Opening: „Wir freuen uns, das Glatt als junge Schweizer Brand mit unseren handgemachten, hochwertigen Brillendesigns zu bereichern und die Marke VIU hautnah erlebbar zu machen.“

Ein Einkauf bei VIU ist immer ein Erlebnis, denn die Liebe zum Design spiegelt sich nicht nur in den Produkten, sondern auch den durchdacht designten Stores wider: Auf knapp 90 Quadratmetern gibt ein Mix aus industrieller Rauheit, natürlichen Eichen-Elementen und eisblauen Akzenten den Ton an. Dominiert wird die Verkaufsfläche von anthrazitfarbenen Brillenwänden aus OSB – mittlerweile ein Signature-Look von VIU.

Bei der Möblierung hält es die Schweizer Brand ansonsten wie gewohnt minimalistisch: Zwei Beratungstische aus Eichenholz mit eisblauen Metallelementen sowie dazu passende Herrenberger Hocker von Atelier Haussmann setzen ein klares Statement. Die aktuellen Korrektur- und Sonnenbrillen-Highlights werden auf Präsentationskuben aus Eichenholz ausgestellt. Im hinteren Bereich des Stores befindet sich außerdem ein Sehtestraum sowie eine kleine Werkstatt.

Der VIU Store Glatt ist Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. In industriellem Ambiente können Kund*innen sich von den aktuellen Brillen-Highlights inspirieren lassen und außerdem einen Sehtest durchführen. Ein Termin kann online unter www.shopviu.com vereinbart werden.

Text: VIU Eyewear