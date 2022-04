EssilorLuxottica 360 on tour

Foto: EssilorLuxottica

In Berlin und in Hamburg hat das Management von EssilorLuxottica im Rahmen einer Dinner-Präsentation bereits Partneroptikern das neue Partnerprogramm EssilorLuxottica 360 vorgestellt. Vier weitere Termine folgen noch; diese Chance sollten sich Optiker nicht entgehen lassen, auch weil ganz besondere Locations auf dem Programm stehen.

Der absolute Höhepunkt ist im wahrsten Sinne des Wortes sicherlich die Abschlussveranstaltung am 19. Mai im 246 Meter hohen Testturm in Rottweil bei Stuttgart. Der Hightech-Turm besticht durch seine kunstvoll gedrehte Außenmembran und ist mit dem Deutschen Ingenieurpreis ausgezeichnet worden. Der Panoramablick über den Schwarzwald und die Schwäbische Alb von der höchsten Aussichtplattform Deutschlands ist atemberaubend. Dorthin gelangt man entweder in Sekundenschnelle mit dem ersten seillosen Aufzug der Welt, ausgestattet mit der ausgefeilten Technologie einer Magnetschwebebahn, oder über 1.390 Stufen, wie die Treppenläufer bei alljährlichen TOWERRUN.

Der Testturm in Rottweil. Foto: EssilorLuxottica

Auch das Partnerprogramm EssilorLuxottica 360 ist ein echtes Highlight, denn es bietet exklusiven Zugang zu Innovationen, herausragenden Produkten und vielfältigen Services Augenoptiker können aus einem reichhaltigen Angebot die für sie passenden Tools auswählen, um ihre eigene Marke zu stärken und sich von ihren Mitbewerbern abzuheben. Das Programm hat EssilorLuxottica gemeinsam mit Optikern entwickelt und wird entscheidend zur Frequenz- und Umsatzsteigerung der teilnehmenden Fachgeschäfte beitragen; es steht seit Mitte März zusätzlich zu den bestehenden Partnerprogrammen von Essilor und Luxottica zur Verfügung.

Wer mehr erfahren möchte über die neue Schulungsplattform Leonardo, umfangreiches digitales Unterstützungsangebote und vorrangigen Zugang zu stylishen Fassungen und innovativen Brillengläsern, der sollte sich dieses besondere Highlight nicht entgehen lassen und sich zu einem der Dinner-Präsentationen anmelden – beste Aussichten garantiert.

Interessierte Augenoptiker erhalten bei den Außendienstmitarbeitern von Essilor und Luxottica nähere Informationen und können sich dort auch zu den Veranstaltungen anmelden.

EssilorLuxottica 360 on tour

– Düsseldorf, Hyatt Regency – 05.05.2022

– München, Roomers – 12.05.2022

– Rottweil, Testturm, 19.05.2022

Text: EssilorLuxottica