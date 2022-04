Foto: Johnson&Johnson

Persönliche und berufliche Weiterbildung boomt. Mit kostenlosen Online-Seminaren zu vielfältigen Themen rund um Kontaktlinsen hat Johnson & Johnson Vision den Bedarf genau erkannt. Die wachsenden Teilnehmerzahlen und der positive Zuspruch der Teilnehmer sind gute Gründe, die erfolgreiche Reihe auch 2022 fortzusetzen und mit On-Demand-Seminaren als neues Angebot für den stationären Fachhandel zu ergänzen.

„Immer mehr Augenoptiker wünschen sich maximale Flexibilität bei ihrer Fortbildung“, unterstreicht Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development DACH & Benelux bei Johnson & Johnson Vision. „Deshalb bieten wir neben den Live-Online-Seminaren nun auch Lernen on demand: jederzeit und an jedem Ort mit kurzen Einheiten von 20 bis 40 Minuten Dauer – ideal zum Beispiel auch zur Weiterbildung in der Mittagspause.“

Praxisnahe Lernvideos mit klarem Mehrwert

Ebenso wie die bewährten Online-Seminare, die wie gewohnt weiterhin live via Zoom stattfinden, sind auch die neuen On-Demand-Seminare kostenlos, praxisnah und bieten Optikern einen klaren Mehrwert für ihr Geschäft: mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, interessanten Neuigkeiten und Tipps rund um Kontaktlinsen, zur Anpassung sowie zur erfolgreichen Kommunikation.

Das Themenspektrum umfasst alle wichtigen Aspekte des Kontaktlinsengeschäfts: von Auswahl & Upgrade bis hin zu Kommunikation & Problemlösung. Ebenso werden Tipps & Tricks zur Anpassung torischer und multifokaler Kontaktlinsen vermittelt, um neue Erkenntnisse und Sicherheit in diesen Themen zu festigen. Auf Wunsch können die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat erhalten.

Weitere Informationen und eine Übersicht über sämtliche On-Demand-Seminare gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/on-demand-seminare

Live-Online-Seminare

Darüber hinaus bieten die interaktiven Online-Seminare die Möglichkeit, individuelle Fragen aufzugreifen und in den gemeinsamen Dialog zu gehen. Sie werden von renommierten Dozentinnen und Dozenten geleitet und laufen unkompliziert über das Videokonferenzsystem Zoom. Eine Chatfunktion bietet die Möglichkeit zu Austausch und Diskussion. Themen zu 1-Tageslinsen aus heutiger wissenschaftlicher Sicht und dem Potential der immer größer werdenden Gruppe presbyoper Kunden sowie „Kontaktlinsen als Geschäftskonzept“ helfen dabei, neue Kunden und Kundinnen zu begeistern und ihre Loyalität zu gewinnen.

NEUE aktuelle Online-Seminar-Highlights

Einfach besser? – Start mit glücklichen Kund*innen

Montag, 16. Mai – 09:00 Uhr

Einfach besser? – Kommunikation & Upgrading

Montag, 23. Mai – 09:00 Uhr

Praxis-Einblick – Anpassfälle live diskutiert

Mittwoch, 13. April – 19:00 Uhr, Mittwoch, 11. Mai – 19:00 Uhr, Mittwoch, 08. Juni – 19:00 Uhr

Sicht auf Sehen – Kontaktlinsen als Geschäftskonzept

Mittwoch, 01. Juni – 19:00 Uhr, Mittwoch, 22. Juni – 19:00 Uhr

Presbyopie & Kontaktlinsen – Erfolg mit Design & Anpassung

Montag, 02. Mai – 09:00 Uhr, Montag, 20. Juni – 09:00 Uhr

Presbyopie & Kontaktlinsen – Kommunikation & Fehlerminimierung

Montag, 09. Mai – 09:00 Uhr, Montag, 27. Juni – 09:00 Uhr



Das vollständige Online-Seminar-Programm mit allen Informationen zu Anmeldung und Teilnahme gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/online-seminare

