50 Jahre Engineered Passion: Seit 1972 schreibt Porsche Design Geschichte – mit Produkten, die Technologie, Leidenschaft und Performance perfekt vereinen. Zum 50. Jubiläum launcht Porsche Design 2022 eine limitierte 50Y Porsche Design Capsule Collection als Hommage an die unverkennbare DNA der Marke, die das ästhetische Heritage mit modernsten Materialien ins Hier und Jetzt übersetzt. Mit der Neuauflage von außergewöhnlichen Designklassikern entstehen so neue Styles mit ikonischem Charakter, die die Vergangenheit würdigen, das Heute zelebrieren und auf die Zukunft einstimmen. IT‘S ABOUT TIME.

Die P‘8478 und die P‘8928 – zeitlose Ikonen im modernen Look

1978 kreierte Professor Ferdinand Alexander Porsche die Design-Ikone P‘8478, die bis heute für absolutes Stilbewusstsein und elegantes Design in Kombination mit durchdachter Funktionalität steht. Als weltweit erste Sonnenbrille mit einem innovativen Wechselglasmechanismus setzt die „Exklusiv-Brille“, wie sie gerne genannt wird, ein unantastbares Fashionstatement. Als Hommage und in Anlehnung an die P‘8478, entstand 2020 die P‘8928 im Squared Aviator Look, die ebenfalls über den legendären Wechselglasmechanismus verfügt, in ihrem Design jedoch kantiger und markanter ist. Die charakteristische Schließe auf dem Nasensteg wurde in ihrem Design an die Scheibenform des Modells angepasst und trifft damit den heutigen Zeit-geist.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Porsche Design erscheinen die beiden ikonischen Sonnenbrillen der exklusiven Lifestylemarke in einer auf jeweils auf 1972 Stück limitierten Sonderedition mit einer matt-schwarzen Fassung, platinumfarbenen Highlights aus ultraleichtem Titan sowie grauen Polarisationsgläsern mit olivfarbenen Wechselgläsern. Die Sonnenbrillen werden für die limitierte Edition zum ersten Mal mit extrem flachen Brillengläsern aufgelegt, was den modernen Oversize-Look nochmals unterstreicht. Für alle Liebhaber der Marke sind die beiden limitierten Fassungen in einer exklusiven Box mit passendem Brillenband ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie unter www.porsche-design.com erhältlich.

