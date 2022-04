Symbolfoto: Syda Productions / Adobe Stock

Als Familienunternehmen und weltweit erfolgreicher Premiumbrillenhersteller hat Silhouette International auch den Krieg und das Leid in der Ukraine im Blick. Hinsehen und helfen ist das Gebot der Stunde. Deshalb stellt das Unternehmen dem polnischen Optiker-Hilfsnetzwerk eine Sachspende von bis zu 10.000 Premiumbrillen zur Verfügung. Der polnische Optikerverband verteilt im Großraum Warschau 3.000 dieser Premiumbrillen als Soforthilfe an ukrainische Flüchtlinge.

Eine Zukunftsperspektive für ukrainische Flüchtlinge

Um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, sich schnell in Österreich zu integrieren, schafft das international ausgerichtete Familienunternehmen neue Arbeitsplätze in der Unternehmenszentrale in Linz und am zweiten Produktionsstandort in Tschechien. Silhouette International bietet bis zu 10 Flüchtlingen einen sicheren Arbeitsplatz und unterstützt sie bei der Ausbildung und Integration in Österreich. Ukrainisch sprechende Mitarbeiter, die als Pate zur Seite stehen, ermöglichen den Flüchtlingen einen schnellen Wiedereinstieg ins Berufsleben. Als weiteres Zeichen der Solidarität setzt Silhouette mit sofortiger Wirkung alle Lieferungen an seine Vertriebspartner in Russland aus.

Mitarbeiterspenden werden verdoppelt

Der weltweite Marktführer bei randlosen Premiumbrillen hilft auch finanziell. Gemeinsam mit dem österreichischen Roten Kreuz führt Silhouette eine unternehmensweite Spendenaktion durch. Der Komplettbrillenhersteller verdoppelt dabei die Spendenbeiträge seiner Mitarbeiter, um die Menschen in der Ukraine mit einem möglichst hohen Betrag zu unterstützen. „Wir sind uns unserer großen Verantwortung als weltoffenes und global vernetztes Familienunternehmen bewusst“, erklärt Michael Schmied, CMO von Silhouette International. „Deshalb ist es für uns selbstverständlich, einen Beitrag zu leisten und den Menschen in der Ukraine sowie den Geflüchteten schnell und unkompliziert zu helfen.“

Text: Silhouette