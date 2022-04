Foto: Adidas

Schick, vintage und elektrisierend: Die neue OR0076_67A ist das Iconic Piece der adidas Originals Eyewear Kollektion für diesen Sommer. Ton in Ton mit dem roten Teppich, feierte das Modell auf der Fashion Week in Paris und Mailand Premiere. Das Design der trendigen Sonnenbrille ist eine Hommage an die hippen siebziger Jahre – ein echtes modisches Statement.

Statement-Sonnenbrillen: Ein Must-Have für Fashionistas

Die neue Brillenkollektion von adidas Originals Eyewear – inspiriert von jungen Menschen und Sneakerheads, die mit ihren Visionen die Trends von morgen bestimmen – brilliert mit ihrer Kombination aus aufregenden Styles, ausgereifter Technologie und sportlichem Komfort. Noch näher an der Streetszene, ihrer Kultur und Community orientiert, werden der sportliche Vibe und der spielerische Geist der Marke durch ein Mosaik aus Formen, Materialien und Farben neu definiert.

OR0076

70ties-Revival: Die Silhouette dieser quadratischen Acetat-Sonnenbrille mit extra dicken Rändern verbindet sportliches Design mit einem modischen Vintage-Look im Stil der Siebziger Jahre. Für einen bequemen Sitz und innovative Ästhetik sorgt die dynamische, moderne Kontur der Bügel mit Transparenzen und Farbe. Die OR0076 ist in drei Farbausführungen erhältlich.

