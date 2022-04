Advertorial

Der Flagship-Store von Etnia Eyewear Culture in Barcelona.

Etnia Eyewear Culture ist eine Markengruppe, sowie ein unabhängiger Brillenhersteller, der verschiedene Marken unter seiner Schirmherrschaft birgt, angeführt von der international bekannten Marke Etnia Barcelona, die 2001 von David Pellicer gegründet wurde.

Das Unternehmen ist auf die Bedürfnisse der Branche ausgerichtet und setzt auf Qualitätsmarken mit einer starken Positionierung in den Bereichen Kultur, Nachhaltigkeit und Technologie. Innerhalb der Gruppe finden wir neue Marken wie AllPoets, Lool und The Readers, sowie die schon international bekannte Marke: Etnia Barcelona. Auch unsere Etnia Barcelona Stiftung, die im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde, gliedert sich in die neue Gruppe ein. Wir möchten einen positiven “Fingerabdruck” in der Gesellschaft hinterlassen und gefährdeten Familien, insbesondere Minderjährigen mit “optischer” Versorgung unterstützen und somit ihre Augengesundheit sowie ihre Lebensqualität verbessern.

Etnia Eyewear Culture verfügt über eine eigene Fabrik, die es dem Unternehmen ermöglicht, die gesamte Produktionskette, vor allem aber die Qualität seiner Fassungen zu kontrollieren und somit den besten Service der Branche anzubieten.

Text: Etnia Eyewear