ZEISS Vision Care und Marchon Eyewear präsentieren die Optik- und Sonnenbrillenmodelle der aktuellen Frühjahr-/Sommerkollektion 2022. Zeitlose Modelle spiegeln den hohen Qualitätsanspruch der beiden Partner wider, die sich insbesondere durch Leichtigkeit und Tragekomfort der Fassungen auszeichnen.

Die neue Kollektion im Überblick

„Unsere gemeinsame Kollektion gliedert sich in drei Linien, die sich in Ausführung und Design differenzieren“, erklärt Reinhardt Hattingh, der bei ZEISS für die Partnerschaft mit Marchon Eyewear verantwortlich ist. „Das Herzstück der Kollektion ist die ZEISS ESSENTIALS Linie. Diese zeichnet sich durch eines der Kernelemente unserer Marke aus, nämlich das Prinzip des Minimalismus: ‚Weniger ist mehr'“, so Hattingh weiter. Diese Fassungen sind leicht, bequem zu tragen und trotzdem modern. Die zweite Linie der Fassungskollektion ist ZEISS PIONEER, die das Streben nach Innovation verkörpert. Charakteristisch für diesen Teil der Kollektion sind die klaren Linien der Fassungen, die durch Transparenz der verwendeten Materialien unterstrichen werden. Abgerundet wird die Kollektion durch die ZEISS BEYOND Linie, die mit präzisen Details und technischen Besonderheiten der Fassungen für den hohen Stellenwert von Forschung und Entwicklung bei ZEISS steht.

„Insgesamt zeichnet sich die Kollektion durch hochwertige Materialien wie die Verwendung von Titan, Beta-Titan und HD-Acetat sowie durch Premium-Features wie Nasenpads aus medizinischem und umweltfreundlichem Material aus“, so Hattingh abschließend.

Einblick in die Sonnenbrillen-Styles

Die Sonnenbrillenmodelle spiegeln die optische Kollektion wider und vereinen die Designmerkmale der drei verschiedenen Kollektionslinien. Die Fassungen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus. Jedes Modell ist mit ZEISS Plano Brillengläsern in einer Vielzahl gängiger Tönungen und Farbverläufe erhältlich. Ausgewählte Modelle sind auf Wunsch auch mit polarisierten Brillengläsern erhältlich.

Die Sonnenbrillen und optischen Modelle sind weltweit in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich. Vermarktet wird die Kollektion von Marchon Eyewear und seinem umfangreichen globalen Vertriebsnetz.

Mit satten Horntönen, Titanfronten und -bügeln stehen ZEISS BEYOND Brillenfassungen

für höchste Detailtreue und technische Features. Foto: ZEISS

Die ZEISS PIONEER Brillenfassungen stehen für das Streben nach Innovation.

Foto: ZEISS

Auch die ZEISS ESSENTIAL Sonnenbrillenmodelle zeichnen sich durch Minimalismus aus.

Foto: ZEISS

Mit ihren flachen Metallfronten und zukunftsweisenden Formen sind die Sonnenbrillen

der ZEISS PIONEER Linie ein Symbol für die Innovationskraft. Foto: ZEISS

Text: ZEISS