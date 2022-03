Foto: Marcolin

Für Spring/Summer 2022 präsentiert Max Mara Mon Coeur: eine spezielle Kapselkollektion mit Kleidung und Accessoires in leuchtenden Farben, die jede Facette der Sommerdestinationen feiern, die wir lieben.

Mon Coeur ist ein Ort und alle Orte zugleich. Ein einzigartiger, aufregender Ort, an dem Erinnerungen an kühle Frühlingsmorgen, unbeschwerte Nachmittage und süße Sommerabende wach werden.

Die in speziellen Shop-in-Shops präsentierte Kapselkollektion bietet Kleidung und Accessoires, die an die entspannende und belebende Atmosphäre von Ferien erinnern.

Die Sonnenbrille Mon Coeur SS22 ist Teil dieser Sonderkollektion. Sie zeichnet sich durch ihren übergroßen, geometrischen Rahmen und eine Metallstruktur aus, die eine elegante und zugleich bequeme Silhouette schafft, abgerundet von raffinierten und innovativen Details.

Ein ikonisches Juwelen-Detail ziert die Bügel, die Gläser sind mit einem Farbverlauf versehen und die markanten Farbtöne der Bügelenden unterstreichen die Eleganz der Brillen, die für die Stil-Protagonisten der Zukunft entworfen wurden.

Die von Marcolin für Max Mara in limitierter Auflage hergestellten Brillen werden ab April 2022 in den Max Mara Boutiquen, bei den dem Projekt Mon Coeur gewidmeten Pop-ups und in ausgewählten Brillengeschäften auf der ganzen Welt erhältlich sein.

Ein exklusives Etui aus der Mon Coeur Kapselkollektion schützt und bewahrt die Fassungen wie ein echtes Juwel.

Text: Marcolin