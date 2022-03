Foto: MIDO

Vom 30. April bis 2. Mai werden 630 Aussteller aus 45 Ländern auf der MIDO ihre Kollektionen und Produkte einem Publikum aus italienischen und internationalen Einkäufern, Optikern, Designern und Journalisten präsentieren.

Nach zwei Jahren Pandemie haben die Unternehmen der Branche das dringende Bedürfnis, sich zu versammeln, um Informationen und Ideen auszutauschen und die nötige Energie zu sammeln, um die Herausforderungen der kommenden Monate zu meistern“, so Giovanni Vitaloni, Präsident der MIDO. Am 2. April werden wir auf der Vision Expo East in New York sein, um uns mit Einkäufern, Ausstellern und Medienvertretern auf der US-Messe zu treffen und Beziehungen neu zu knüpfen, die bisher nur aus der Ferne gepflegt wurden“.

Die gesamte Eyewear-Lieferkette, von den großen Marken bis zu den kleineren Unternehmen, die sich auf Innovation konzentrieren, wird in den 5 MIDO-Pavillons auf der Rho Fiera und in den Ausstellungsbereichen Fashion District, Lenses, Design Lab, More!, FAiR East, Lab Academy, Start Up und Tech zu sehen sein. Zu den Trends auf der MIDO gehören: geschlechtsneutrale Brillen, Vintage mit einer Rückkehr zu den 1970er Jahren sowie mehr Nachhaltigkeit bei den Materialien, die in der Verpackung und in den Prozessen verwendet werden. Aber auch die Umwandlung klassischer Stile wie das Cat-Eye mit weicheren Linien und in Mini- oder runden Formen, mit neuen Farben, die auch in den anderen Stilen zu finden sind: Neon, extravagant, schimmernd sowie Pastelltöne.

Das Thema Farbe steht im Mittelpunkt des Preview-Webinars, das die MIDO am 29. März in Zusammenarbeit mit WGSN und Coloro auf der für die Ausgabe 2021 geschaffenen digitalen Plattform veranstaltet, die der gesamten MIDO-Community offensteht. Während des Webinars wird die Macht der Farbe im Design mit Blick auf die Saison S/S 2023 diskutiert. Das Thema wird auch im OttiClub im Pavillon 15 wieder aufgegriffen, mit Weiterbildungs- und Marketingveranstaltungen, die sich auf den Einzelhandel konzentrieren. Der vollständige Kalender wird in den kommenden Wochen unter www.mido.com verfügbar sein.

Die MIDO wird auch der Ort sein, an dem man Branchentrends einschätzen kann, inwieweit sich geopolitische Ereignisse nicht nur auf die globale Brillenbranche, sondern auch auf das gesamte Wirtschaftssystem auswirken werden. Die italienische Brillenindustrie hat ihre Reaktionsfähigkeit auf die Pandemie bewiesen“, so Präsident Vitaloni. Das Jahr 2021 schloss mit schwarzen Zahlen ab, und wir haben alle durch die Gesundheitskrise verursachten Verluste wieder aufgeholt und den Sektor mit einem bescheidenen Wachstum von 1 bis 2 % in Bezug auf den Produktionswert und die Exporte neu positioniert. Am 30. April, dem Eröffnungstag der MIDO, werden wir die integrierten Daten für 2021 und die Prognosen für 2022 vorstellen“.

„Das Verlangen nach der MIDO“ ist auch ein Verlangen, sich zu beteiligen. Bewerbungen für die Auszeichnungen BeStore und Stand Up For Green können bis zum 31. März eingereicht werden. Ersterer zeichnet optische Zentren aus, die herausragende Ergebnisse in den Punkten Einkaufserlebnis, Gestaltung der Verkaufsfläche, Materialien und Einrichtung (Kategorie Design) oder Kundenservice, externe Kommunikation sowie Geschichte des Geschäfts und Menschlichkeit (Kategorie Innovation) bieten. Für die Teilnahme besuchen Sie bitte https://www.mido.com/bestore-award. In der Kategorie Innovation werden die Stände gewürdigt, die ein besonders umweltbewusstes Verhalten an den Tag gelegt haben, z. B. durch die Verwendung von wiederverwendbaren Modulen, recycelten Materialien oder Rohstoffen mit geringen Umweltauswirkungen.

Für die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle zur Verhinderung von Ansteckungen wird größte Sorgfalt verwendet. Für den Zugang zur MIDO gelten die in Italien für öffentliche Veranstaltungen geltenden Regeln. Derzeit sind ein Super-Green-Pass, soziale Distanzierung, die obligatorische Verwendung von Masken und die Desinfektion von Versammlungsräumen und Gegenständen vorgeschrieben. Mit dem von der Regierung im Februar erlassenen „Covid-Dekret“ wird die MIDO 2022 für den internationalen Reiseverkehr geöffnet; ausländische Besucher haben freien Zugang, wenn sie einen negativen Schnelltest oder einen molekularen Antigentest vorweisen können, auch wenn sie mit Impfstoffen geimpft sind, die in Italien nicht zugelassen oder nicht als gleichwertig anerkannt sind. Die Bestimmungen werden ständig aktualisiert und können unter https://www.mido.com/visita-in-sicurezza eingesehen werden.

Angesichts des Erfolgs im Juni letzten Jahres haben Einkäufer und Aussteller bereits Zugang zu der digitalen Plattform, die es ihnen ermöglicht, schnell und konkret auf das Ziel Nummer 1, die Anbahnung von Geschäftsmöglichkeiten, zu reagieren. Ein nützliches Instrument für die Teilnehmer vor Ort, aber noch mehr für diejenigen, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen und der aktuellen politischen Lage nicht reisen können.

Alle Aktualisierungen werden online auf der Veranstaltungswebsite www.mido.com und auf den offiziellen sozialen Kanälen verfügbar sein: Instagram (@mido_exhibition), Facebook (@MIDOExhibition), Twitter (@MIDOExhibition) und Linkedin.

