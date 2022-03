Dino Sordelli. Foto: Franco Sordelli

Das Traditionsunternehmen Franco Sordelli bringt den italienischen Stil seiner Hausmarken SNOB Milano, Touch und Sun’s Good zu VEE und Mido.

Hohe Qualität, modernste Technologie, Nachhaltigkeit und die Fähigkeit, sich dynamisch an Veränderungen anzupassen, sind die Bausteine einer jahrhundertelangen Erfolgsgeschichte.

Ein Familienunternehmen, das seit vier Generationen führend im Bereich der Kunststoffprodukte ist und sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Brillen spezialisiert hat.

Ein Unternehmen, das stolz darauf ist, noch nie eine Ausgabe der Mido verpasst zu haben, und das mit seiner diesjährigen Teilnahme seinen Beitrag, ein Zeichen seiner Anwesenheit, in einem Sektor leisten möchte, der wie viele andere in den letzten Jahren unter der Krise gelitten hat und der auch ein Beweis dafür ist, dass es möglich ist, einen unternehmerischen Nachhaltigkeitsplan zu erstellen und Schritt für Schritt umzusetzen und ein Hauptakteur des Wandels zu sein.

„Franco Sordelli investiert seit Jahren in die Fotovoltaik, damit wir unsere Produkte mit sauberer Energie herstellen können, was der Umwelt zugute kommt. Letztes Jahr haben wir 30 % der verbrauchten Energie selbst erzeugt und uns entschieden, die Kunststoffverpackungen all unserer Produkte durch aus Mais gewonnene Materialien zu ersetzen“, so Dino Sordelli, Vertriebsleiter, in der Firmenzentrale. „Außerdem erforschen und testen wir viele neue umweltfreundliche Materialien, die unseren Qualitäts- und Ästhetikansprüchen gerecht werden“.

Tommaso Bossetti, Kreativdirektor der hauseigenen Kollektion von SNOB Milano, pflichtet ihm bei: „In diesem Sinne wird ab dieser Saison jede unserer SNOB Milano Brillen mit ZEISS Sunlens Solargläsern ausgestattet, die aus umweltfreundlichem Nylon bestehen, das durch die Verwendung von biobasierten Materialien gewonnen und durch eine Massenproduktion und die Nutzung von erneuerbarer Elektrizität hergestellt wird. Dieses neue nachhaltige Material behält die Eigenschaften, die hohen Qualitätsstandards und die optische Leistung seines bisherigen Polyamid-Pendants bei. Wir freuen uns, unseren Kunden weiterhin ein hochwertiges Produkt anbieten zu können und gleichzeitig einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Wie die Displays aus nachhaltigem Papier sind auch die klimafreundlichen ZEISS Sunlens Plano-Objektive kleine Bausteine, die wir mit Stolz zusammenfügen, um zum Wohle aller einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen“.

Franco Sordelli und die Kollektionen SNOB Milano, Touch und Sun’s Good werden auf der Vision Expo East (New York, 31. März – 3. April 2022) und auf der Mido (Mailand, 30. April – 2. Mai 2022) zu sehen sein.

Text: Franco Sordelli