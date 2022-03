Foto: Uffe Karlsson

Die Copenhagen Specs öffnete am 5. März erneut ihre Pforten, um das Brillengeschäft in Nordeuropa neu zu beleben. Am gewohnten Ort „Lokomotivværkstedet“ – dem hundertjährigen Eisenbahnausbesserungswerk – präsentierten sich 53 Aussteller mit mehr als 85 innovativen Marken. 608 Besucher aus 16 verschiedenen Ländern (Dänemark, Schweden, Norwegen, den Färöer-Inseln, Island, Grönland, Finnland, Polen, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz) genossen den realen Austausch und haben ihre Kaufziele voll und ganz erreicht, was die Copenhagen Specs als skandinavische Geschäftsdrehscheibe bestätigt.

CEO/Gründer der Copenhagen Specs, Morten Gammelmark, sagt: „Es war eine große Freude, nach der Zeit, in der die Messen wegen der Covid abgesagt wurden, endlich wieder die unabhängigen Brillengeschäfte auf einer Copenhagen Specs begrüßen zu können. Aber wir hätten es nicht geschafft ohne die großartige Unterstützung der Aussteller und Besucher, die uns tatkräftig zur Seite standen. Dafür sind wir sehr dankbar!“ Vor 2 Jahren angekündigt, ist die neue Specs-Veranstaltung nun auf dem richtigen Weg.

Die unabhängige Brillenbranche wird im Mai in Spanien aufblühen. Barcelona Specs, 7. bis 8. Mai 2022, wird Brillenliebhaber in einer sehr gemütlichen Atmosphäre in der Fira Barcelona Montjuic im Stadtzentrum von Barcelona willkommen heißen. Es ist eine großartige Gelegenheit für alle südeuropäischen Optiker, an einem sonnigen Wochenende das Beste vom Besten zu entdecken.

Text: Copenhagen Specs