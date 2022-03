Foto: Mister Spex

Mister Spex, Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, erweitert sein Filialnetz und eröffnet am 16. März in Wien sowie am 23. März in Linz zwei neue Stores in Österreich. Nur ein Jahr nach der europäischen Store-Premiere erreicht Mister Spex damit die Marke von insgesamt 50 Stores in Deutschland, Österreich und Schweden. Seit 2016 setzt Mister Spex auf ein voll digital verzahntes Omnichannel-Angebot aus Online-Services sowie Vorort-Beratung und baut sein Retailgeschäft auch international sukzessiv aus. Erst im April letzten Jahres läutete das Unternehmen mit der ersten Filialeröffnung außerhalb Deutschlands den internationalen Roll-out seines Omnichannel-Angebots in Wien ein. Die beiden österreichischen Store-Eröffnungen sind der Auftakt für eine Vielzahl weiterer Openings, die 2022 folgen werden.

„Sechs Jahre nach unserer ersten Filialeröffnung in Berlin erreichen wir jetzt mit unserem 50. Store einen echten Meilenstein. Der erfolgreiche Ausbau unseres europaweiten Filialnetzes ist ein wichtiger Schritt in unserer internationalen Omnichannel-Strategie. Mit unseren smart verknüpften Online- und Offline-Angeboten bieten wir ein einfaches und nahtloses Einkaufserlebnis und verbinden dabei das Beste beider Welten miteinander. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch in Österreich an immer mehr Orten mit unseren Stores präsent sind“, sagt Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE.

Die Omnichannel-Strategie des Berliner Unternehmens stellt die individuellen Kund*innen-Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt und bietet online durch verschiedene Filteroptionen, die virtuelle Anprobe oder den Online-Sehtest umfangreiche Service-Angebote, die vor Ort neben der persönlichen Fachberatung in den Mister Spex Stores durch zusätzliche Services wie Sehtests und Brillenanpassungen ergänzt werden. Zudem profitieren Kund*innen von sämtlichen Online-Vorteilen und haben auch in den Stores virtuellen Zugriff auf das gesamte Mister Spex Sortiment, das mehr als 10.000 Brillen von über 100 Marken umfasst.

Der Mister Spex Store Nummer 49 eröffnet am 16. März 2022, in Wien in der Mariahilfer Straße. Kurz darauf folgt das Opening des 50. Stores im Einkaufscenter PlusCity in Linz am 23. März 2022. Zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Kund*innen sowie Mitarbeitenden setzt 2/2 Mister Spex in allen Stores auf umfangreiche Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Es wird zudem empfohlen, für Beratungen und Sehtests vorab online einen Termin zu buchen.

Bereits seit 2008 ist Mister Spex in Österreich aktiv. Zunächst war das Unternehmen mit seinem Online-Angebot vertreten, bis es 2014 das Partneroptikerprogramm startete, das mittlerweile zahlreiche kooperierende Optikfilialen in allen wichtigen Ballungszentren umfasst. Analog zu Deutschland wurde im April 2020 der Online-Sehtest eingeführt. Der erste österreichische Store wurde im April 2021 im Einkaufszentrum SCS eröffnet, seit September 2021 gibt es zudem noch einen Mister Spex Store im Wiener Donauzentrum.

Text: Mister Spex