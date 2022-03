Foto: Eyewire+

Luneau Technology steht seit jeher mit den Marken Weco, Briot und VISIONIX für ein breit gefächertes und perfekt aufeinander abgestimmtes Produktportfolio, das gezielt auf die Anforderungen von Augenärzten, Augenoptikern und Dienstleistern im Bereich der Augengesundheit ausgelegt ist. Durch die vor einigen Monaten vollzogene Fusion von Luneau Technology und OPTOVUE Inc. bündeln beide Partner ihre Kräfte und bauen dadurch insbesondere das Angebot für die Ophthalmologie aus.

„Derzeit entstehenden viele Netzwerke und Kooperationen zwischen Augenoptikern und Augenärzten. Zukünftig werden es nicht mehr nur die Hersteller und Technologien sein, die als Schnittstelle zwischen diesen beiden Berufsgruppen fungieren, sondern vielmehr die Themen, die in der Augengesundheitsversorgung den Ton angeben. Wir möchten alle Augenspezialisten in die Lage versetzen, gemeinsam die gute Versorgung in Deutschland weiter voran zu treiben“, sagt Geschäftsführer Willi Gronau. OPTOVUE vervollständigt die mehr als 20-jährige Entwicklung mit einer Vielzahl an Patenten, die VISIONIX in der Optometrie und Ophthalmologie zu einem Marktführer und Innovationstreiber gemacht haben.

Luneau Technology baut durch die Fusion mit OPTOVUE den Vertrieb in der Augenheilkunde auf, ohne seine Verantwortung in der Augenoptik zu vernachlässigen. Das Thema Myopie-Management wird in Zukunft nicht die einzige Schnittstelle zwischen Augenärzten und Augenoptikern sein. Mit dem LENSTAR Myopia von HAAG-STREIT und den OCT-Geräten von OPTOVUE hat Luneau Technology sein Portfolio zuletzt erstklassig erweitert – im Sinne aller Spezialisten in der Augengesundheitsversorgung.

Die überlegene OCT-Technologie von OPTOVUE ermöglicht eine zukunftsträchtige zuverlässige Diagnostik von der Cornea bis zur Retina und zum Choroid. OPTOVUE ist der anerkannte Marktführer für OCT-Innovation und Erfinder der OCTA und hat sich auch in der Augenoptik und Optometrie längst einen Namen gemacht. Der Einsatz von OCTs nimmt in der Augenoptik beständig zu, zumal die heutige Technologie nicht mehr nur exakte und reproduzierbare Ergebnisse liefert, sondern zusätzlich einfach zu bedienen und noch dazu „bezahlbar“ ist.

Text: Luneau Technology Deutschland