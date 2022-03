Foto: CooperVision

Ein neues Peer-Review-Papier bestätigt, dass CooperVision® MiSight® 1 day Einmalkontaktlinsen bei fast allen Kindern eine Kontrolle der Myopie bieten. † In der längsten laufenden Studie mit weichen Kontaktlinsen bei Kindern sprachen 90 Prozent der myopen Augen auf MiSight® 1 day mit proportionalem Behandlungseffekt an. Das bedeutet: Junge Kinder und solche mit einer schnellen Progression erhalten den maximalen Nutzen.1 Die Evidenz deutete auch auf eine anhaltende Verlangsamung des Augenwachstums ohne Wirksamkeitsverlust im Zeitverlauf hin. ‡

Diese Ergebnisse wurden von Optometry and Vision Science, dem Peer-Review-Journal der American Academy of Optometry, veröffentlicht. „Langzeitwirkung von Dual-Fokus-Kontaktlinsen auf das Fortschreiten der Myopie bei Kindern: Die sechsjährige multizentrische klinische Studie“ (Chamberlain P, et al.) ist nun via Open Access verfügbar.

Die sechsjährige Studie ergänzt weitere CooperVision-Studien, die zeigen, dass die Kontaktlinse das Fortschreiten der Myopie in allen untersuchten Altersgruppen um die Hälfte verlangsamt. †§ Die Daten belegen auch, dass es nie zu spät ist, mit dem Myopie Management zu beginnen, da die Linse auch bei älteren Kindern das Fortschreiten der Myopie halbiert.||

Fußnoten:

* U.S.Indications for Use: MiSight® 1 day (omafilcon A) soft (hydrophilic) contact lenses for daily wear are indicated for the correction of myopic ametropia and for slowing the progression of myopia in children with non-diseased eyes, who at the initiation of treatment are 8-12 years of age and have a refraction of -0.75 to -4.00 diopters (spherical equivalent) with ≤ 0.75 diopters of astigmatism. The lens is to be discarded after each removal.

† 90% of myopic eyes respond to MiSight® 1 day treatment; ages 11-15 at start of wear, n=90.

‡ While eyes are still growing; children fit ages 8-12 and followed for 6-years. n=40

§ Using measured and modeled data, pooled across ages (8-17), MiSight® 1 day slowed myopia progression by an average of approximately 50%.

|| Children ages 8 to 15 when starting MiSight 1 day treatment experienced a slowing of myopia progression.

Text: CooperVision