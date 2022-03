Thomas Biel (links), Geschäftsführer pro optik Donaueschingen und Tuttlingen, und Thomas Götz, pro optik Vertriebsteam, bei der Eröffnung des neuen pro optik Fachgeschäfts in Donaueschingen. Foto: pro optik

Die Bewohner in und um Donaueschingen können sich freuen, denn ab dem 10. März erhalten sie in der Karlstraße 41 alles, was sie von Augenoptik- und Hörakustik-Experten erwarten – und mehr! pro optik eröffnet nämlich jetzt ein Fachgeschäft im Herzen ihrer City und bietet auf 120 Quadratmetern somit ab sofort auch in der zweitgrößten Stadt des Schwarzwald-Baar-Kreises Qualitätsgläser, Markenbrillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte aller Art zu besten Preisen sowie seinen unvergleichlichen First[1]Class-Service, für den Deutschlands drittgrößte Optikerkette weitläufig bekannt ist. Thomas Biel, Geschäftsführer pro optik Donaueschingen: „Unsere Kunden glücklich zu machen, ist unser Antrieb. Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, ihnen höchste Expertise, zuvorkommenden Service und hochqualitative, individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkte zu liefern. Genau das macht unser 3-köpfiges Team ab dem 10. März. Wir freuen uns auf unsere Kunden, Interessierte und Neugierige!“ Für diese gibt es jede Menge zu entdecken, denn neben einer großen Auswahl und garantiert günstigen Preisen können sich Kunden zur Store-Eröffnung auch über eine Vielzahl außergewöhnlicher Sonderangebote freuen.

Das neue Fachgeschäft ist werktags von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Thomas Biel, der als Geschäftsführer von pro optik Tuttlingen eine weitere Filiale führt, und sein Team gewährleisten in Donaueschingen fachkundige Beratung nicht nur im Bereich der Augenoptik. Im integrierten pro optik hörzentrum in der Karlstraße 41 bündeln sie darüber hinaus auch höchste Hörakustik-Expertise. „Das Team von pro optik Donaueschingen ist sehr erfahren und geht gleichermaßen einfühlsam und individuell auf Kundenwünsche ein – das versprechen wir“, so Thomas Biel. Der First-Class-Service umfasst von einer Typ- und Stilberatung über die Handfertigung durch Meisterhand und eine Ultraschallreinigung bis hin zur Nulltarif-Brille für Kinder alles, was es braucht, um perfekt zu sehen und auszusehen.

Attraktive Sonderangebote zur Eröffnung

Begleitet wird die Neueröffnung von pro optik Donaueschingen von attraktiven Sonderangeboten mit besten Preisen für Brillen und Hörgeräte. Das moderne 2 Fachgeschäft wird ein Vollsortiment mit starkem Fokus auf Premium-Labels anbieten. Zur Eröffnung gibt es 30 % auf alle Markenfassungen – darunter namhafte Marken und renommierte Hersteller wie Ray Ban, Emporio Armani, Marc O’Polo und Hugo Boss. pro optik bietet aber noch mehr attraktive Specials mit besten Preisen für modische Brillen und maßgefertigte Gläser: Dazu zählen u. a. Einstärkenbrillen zu einem Komplettpreis ab 38 Euro, Gleitsichtbrillen zu einem Komplettpreis ab 138 Euro und günstige Hochleistungs-Hörgeräte-Batterien ab je 0,99 Euro. „Wer also auf der Suche nach der passenden Brille oder dem perfekten Hörgerät ist, sollte sich diese Angebote nicht entgehen lassen“, weiß Thomas Biel.

Dynamische Entwicklung

Mittlerweile zählt pro optik deutschlandweit rund 180 Flächen im Bereich Optik und Hörakustik. Zuletzt hatte das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar viel bewegt: Ausbau des Fachgeschäftsnetzes, Stärkung des Bereichs Hörakustik, hybride Shops, starke Markenkooperationen und eine Top-Ausbildung mit dem pro optik campus waren dafür nur einige der Erfolgsbausteine. Der Zukauf von Filialbetrieben und die Eröffnung neuer Fachgeschäfte werden auch in den nächsten Monaten und Jahren unabdingbarer Teil der Wachstumsstrategie sein. Allein bis 2025 will pro optik Hunderte neue Fachgeschäfte und Hörakustikzentren eröffnen.

Weitere Informationen sind auch unter www.prooptik.de abrufbar.

Text: pro optik