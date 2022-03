Foto: Schwind Hören & Sehen

Der Neubau in Hösbach bei Aschaffenburg sollte den Umzug des neuen Ladenkonzepts von Schwind Hören & Sehen ebnen. Aufgabe war es, die Kundinnen und Kunden künftig in ansprechender, zeitgemäßer und moderner Atmosphäre rund um Sonnenbrillen, Korrektionsbrillen sowie Kontaktlinsen zu empfangen. Ebenfalls bietet das Fachgeschäft kompetente Beratung im Bereich der Hörakustik an. Auch der für Messungen erforderliche und separierte Raum sollte sich in das Raumkonzept harmonisch und praktikabel einfügen.

Foto: Schwind Hören & Sehen

Die Herausforderung bestand darin, auch künftig die drei Kompetenzbereiche von Schwind Hören & Sehen auf einer Fläche von rund 150 m² attraktiv und ansprechend zu etablieren – ohne dabei überladen zu wirken. Neue Käufer sollten sich von dem modernen Style des Ladenlokals angesprochen fühlen – wobei sich natürlich auch die langjährigen Kunden von dem neuen, innenarchitektonischen Konzept eingeladen fühlen sollten. Die räumliche Aufteilung und gestalterische Umsetzung sollte künftig durch ein praktikables, und zugleich geschmackvolles Raumkonzept überzeugen.

In kürzester Zeit entstand ein Designkonzept in klaren Farben, geometrischen Formen und puren Materialien, eingebunden in optimal durchdachte Raumstrukturen. Die transparent gehaltene Schaufenstergestaltung erlaubt erste Einblicke in das moderne Fachgeschäft. Zur Segmentierung der einzelnen Fachbereiche werden leichte und natürliche Materialien wie Lochblech und helle Eiche verwendet. Der lange Beratungstisch und die Vorhänge in Kombination mit Eiche und Teppichboden vermitteln eine wohnliche Atmosphäre. Das Kreissymbol findet sich in verschiedenen Verwendungen im Laden immer wieder.

Entwurf/Planung: HEIKAUS Architektur GmbH

Projektleitung/Ausführung: HEIKAUS GmbH

Fotograf: Martin Baitinger

Verkaufsfläche: 150 m²

Text: Schwind Hören & Sehen