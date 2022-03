Foto: Rupp + Hubrach

Ob beim Biking, Jogging oder Stand-Up-Paddling: Wer sich selbst zu sportlichen Höchstleistungen antreibt, sollte auch an seine Sicht höchste Ansprüche stellen. Eine gute Sportbrille gehört deshalb zu jeder Sportausstattung. Rupp + Hubrach (R+H) hat die richtige Auswahl im Programm: Die aktuellen uvex sportstyle RX und Reebok Kollektionen bieten optimalen Schutz und zahlreiche sportliche und stylische Extras.

uvex sportstyle RX – wherever you perform

Die uvex sportstyle RX-Kollektion mit acht neuen Modellen spricht gleichermaßen High-Performer und Freizeitsportler an, die Wert auf Funktion, Schutz und hohe Qualität legen. So bieten die neuen Shield-Brillen von uvex ein Panorama-Blickfeld und perfekten Schutz – zudem ist das trendige Oversize-Design extrem stylisch. Der anpassbare Nasensteg und die flexiblen Bügelenden gewährleisten perfekten Sitz auch bei schnellen Bewegungen. Die beiden neuen Shield-Modelle sind mit Nylor-clip verglasbar.

Die Hightech-Brillengläser „Made in Germany“ von R+H bestehen ebenso wie die Fassungen von uvex aus bruchfestem Material und bieten so höchstmöglichen Schutz beim Sport. Die Einstärken- und Gleitsichtgläser haben ein großes Blickfeld; sie können kontraststeigernd mit uvex colorvision, polarisierend für weniger Reflexionen oder selbsttönend mit Transitions® Technologie für alle Lichtverhältnisse ausgestattet werden. Auf die hohe Glasqualität erhalten Kunden drei Jahre Garantie.

Wer zudem auch beim Brillenkauf Wert auf Nachhaltigkeit legt, für den sind die neuen RXd planet-Sportbrillen von uvex optimal: Das Material für die Fassungen wird aus Resten der Airbag-Produktion recycelt, die Gläser sind aus biobasiertem Polyamid.

Foto: Rupp + Hubrach

Reebok – Style meets Function

Die stylischen Reebok Sports RX Sportbrillen sprechen preis- und modebewusste Hobbysportler an; ausgestattet mit den innovativen Sportbrillengläsern von R+H vereinen sie Tragekomfort und cooles Design. Die Fassungen aus dem extraleichten High Performance-Material TR 90 und das funktionale Wrap-around-Design sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und umfassenden Schutz vor Blendung, Staub und Wind. Dank gummierter Bügel und Nasenpads macht die Reebok Sportbrille jede Bewegung mit, ohne zu verrutschen. Ob als Einstärken- oder als Gleitsichtglas, die Markengläser von R+H bieten scharfe Sicht in allen Entfernungen und unterstützen so die Koordination beim Sport optimal. Für Reebok gibt es sie cool verspiegelt in fünf Farben, polarisierend oder selbsttönend mit Transitions® XTRActive® oder Polarized – erhältlich exklusiv beim Augenoptiker und nicht im Online- oder Sportfachhandel.

Sportbrillenverkauf leicht gemacht – mit starken Marken

Für beide Sportbrillenkollektionen – Reebok Sports RX und uvex sportstyle RX – stehen umfangreiche Marketingmaterialien zur Verfügung; von klassischen Werbeanzeigen über Advertorials, POS-Ausstattung und Content für Online- oder Social Media-Aktivitäten. Augenoptiker können sich mit diesen starken Marken regional als erste Adresse für Sportoptik positionieren.

Weitere Informationen zu den uvex sportstyle RX und Reebok Sports RX Kollektionen sowie zu R+H Brillengläsern und der umfassenden Marketingunterstützung gibt es beim R+H Vertriebsteam oder im R+H Partnerportal.

Text: Rupp + Hubrach Optik GmbH