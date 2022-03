Foto: Johnson & Johnson Vision

Mehr als 6,3 Millionen Menschen in Deutschland interessieren sich für Kontaktlinsen oder haben bereits erste Erfahrungen damit gemacht.[1] Laut aktuellen Studien wünschen sich mehr als 80 Prozent von ihnen eine kompetente Beratung[2] und über 50 Prozent erwarten dafür einen Termin innerhalb von zwei Wochen[3] – also genau das, was stationäre Optiker ihren Kunden bieten. Damit sie die hervorragenden Chancen im Kontaktlinsengeschäft gewinnbringend nutzen können, unterstützt Johnson & Johnson Vision sie mit einer Neuauflage der erfolgreichen Kampagne „Mein Optiker“.

„Im anpassenden Fachhandel erhalten bestehende Kontaktlinsenträger und Menschen, die Kontaktlinsen tragen möchten, die bestmögliche Versorgung für ihre individuellen Sehanforderungen. Das hat die „Mein-Optiker“-Kampagne im vergangenen Jahr erfolgreich vermittelt und viele neue Kunden in die Geschäfte gebracht“ unterstreicht Dr. Patrick Fuy, Senior Group Brand Manager, bei Johnson & Johnson Vision. „Damit noch mehr Kontaktlinsenspezialisten davon profitieren können, haben wir uns entschieden, die Multichannel-Kampagne in diesem Jahr fortzusetzen. Die Chancen im Kontaktlinsengeschäft stehen trotz der anhaltenden COVID Pandemie gut – und wir unterstützen unsere Optiker dabei, dieses Potenzial erfolgreich zu nutzen.“

Die aktuelle Kampagne läuft bis Mai 2022. Mit aufmerksamkeitsstarken Materialien für den POS und die sozialen Medien unterstreicht sie die Vorteile der persönlichen und kompetenten Beratung und richtet den Fokus auf die zeitnahe Terminvergabe bei den Optikergeschäften. Teilnehmende Kontaktlinsenanpasser erhalten eine Toolbox mit Postern sowie Social Posts und Storys, die sie über ihre eigenen Accounts ausspielen können. Endkunden werden so auf ihr Geschäft aufmerksam gemacht und Interessenten zur Terminvereinbarung eingeladen. Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Kampagne auch dieses Mal von einer Cashback-Aktion begleitet. Sie leitet die Endverbraucher zu Optikern in ihrer Nähe, wo sie sich Probelinsen anpassen lassen können.

Weitere Informationen zur Kampagne erhalten interessierte Kontaktlinsenspezialisten über ihren ACUVUE® Account Manager sowie unter www.jnjvisioncare.de.

