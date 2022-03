Foto: Silhouette

Konventionelle Sonnenbrillen schützen vor Sonnenlicht, außergewöhnliche Brillen bringen zudem den Träger selbst zum Strahlen. Der österreichische Premiumbrillenhersteller Silhouette verbindet mit der neuen New York Sky Sonnenbrillenkollektion erstmals zwei seiner Innovationen zu neuen, unverwechselbaren Formen und formuliert damit ein Statement der Extraklasse. Die mit 23 Karat vergoldete, markante Metallfassung schmiegt sich um die randlosen Gläser, die ausschließlich durch die Backen gehalten werden. Dahinter liegt eine weitere Innovation von Silhouette: die Accent Rings aus hauchdünnem SPX®+, einem ultraleichten und strapazierfähigen Hightech Material. In verschiedenen Farben scheinen sie rund um das Glas zu schweben. Der Clou: Durch die Accent Rings erhalten die Shapes Kontur. Auf diese Weise entsteht ein aufsehenerregender dreidimensionaler Look. „Markante Eleganz trifft auf urbane Coolness“, fasst Roland Keplinger, Design Director bei Silhouette, das Konzept zusammen. Eine neue, voll integrierte Scheibenscharniertechnik sorgt zudem für eine besonders einfache Handhabung.

Foto: Silhouette

Inspiriert von New York

Der Name New York Sky offenbart es sofort: Der dreidimensionale Schichtenlook mit luxuriösen matten und glänzenden Oberflächenkontrasten ist inspiriert von modernen Architekturmerkmalen New Yorks. Etwa von den beeindruckenden Wolkenkratzern Manhattans mit ihren fließenden Materialübergängen von Glas zu Stein und Stahl. Das Wow-Erlebnis, das sich beim Helikopterflug über den Big Apple einstellt, gibt es nun auch beim Betrachten dieser exklusiven Elegance-Modelle. Eine weitere Parallele zu New York: Ähnlich unbeschwert wie das Lebensgefühl der Bewohner der urbanen Metropole, kommt auch die Brille daher – in einer unvergleichlichen Leichtigkeit.

Beste Gläser für gute Stimmung

Die Unbeschwertheit ergibt sich noch durch ein weiteres Detail: Die patentierte Light Management Technologie® von Silhouette hebt die Gemütslage des Trägers. Die Gläser sind für Gelbtöne durchlässiger. Dadurch entsteht ein warmes Bild, das farbintensivierend und positiv wirkt und das Sehen für den Träger weniger anstrengend macht. Bei hundertprozentigem Schutz vor UV-Licht sieht er kontrastreicher und farbbrillanter. Fazit: Mit der New York Sky Kollektion strebt Silhouette in jeder Hinsicht und bei jedem Detail nach dem höchsten Niveau. The Sky is the limit.

Text: Silhouette