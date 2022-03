Foto: BOLON Eyewear

In den heutigen unberechenbaren Zeiten richtet sich der Blick auf die transformative Kraft der Mode, um unsere Reiselust zu stillen. Die exzentrische Retro-Kollektion von BOLON erinnert an die sorglose Ära der 70er Jahre, in der die Farbpalette verrückt und lässig war. Die Kollektion präsentiert eine Dualität aus verspielten, kühnen Fassungen und mühelos eleganten Konturen mit unerwarteten Schnörkeln.

Die Fotos für die Retro-Kollektion von BOLON Eyewear wurden an den sonnenverwöhnten Küsten Balis aufgenommen und lassen die Leichtigkeit und einladende Brise spüren. Die freie Luft lädt zu vielfältigen Styles ein.

Ikonische Sonnenbrille SKY – von den 70er Jahren inspiriert

Das minimalistische Retro-Design interpretiert den klassischen Stil der Pilotenbrillen neu. Moderne Linien umrahmen eine Fassung mit transparenten Oversized-Gläsern. SKY setzt starke modische Akzente und ist somit auch bei den Trendsettern von heute absolut angesagt.

Klassisch raffiniert – die Korrekturfassung ABY

Das elegante, klassische Design von ABY wurde vom Vintage-Trend inspiriert. Das Modell besticht mit seiner minimalistischen Ästhetik und raffinierten Details. Die leichte Fassung aus hoch-wertigem Titanmaterial sorgt auch über längere Zeit für einen äußerst angenehmen Tragekomfort.

Text: BOLON Eyewear